Bakanlığa göre çalı çırpı: Otoyolu botanik parkının içinden geçirdiler

Tarım Bakanlığı Gebze'deki 200 milyon yıllık tabiat parkı Ballıkayalar'dan geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, "Bu güzergâh üzeri genelde çalı niteliğinde maki ile kaplı olduğundan ağaç kesimi olmayacaktır" denildi.

Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 200 milyon yılda oluştuğu bilinen ve 1. Derece Sit Alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan geçecek. Çevre Mühendisleri Odası projeye 2018 yılı sonunda itiraz etmiş ve itiraz dilekçesinde proje kapsamında 17 bin ağacın kesileceğini, alternatif güzergahlara göre sürenin sadece 35 dakika kısalacağını belirtmişti.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan konuyu meclis gündemine taşıdı ve iddiaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu.

Bakanlık cevabında Gebze OSB'nin söz konusu alana çok yakın olduğu için seçildiğini belirterek, kavşak alanının Ballıkayalar dışına neden alınmadığını ise şöyle açıkladı:

"OSB bağlantı yoluna çok yakın olması, oluşturulacak bağlantı yolu üzerinde yer alan gişe alanı ve kavşak alanının çok kısıtlı bir alanda oluşturulması nedeniyle mümkün olmamıştır. Kavşak tasarımlarında minimum standartlar uygulanmış ve OSB bağlantı yolu trafik güvenliği bakımından en kısa mesafede tutulmuştur."

'37 BİN METREKARE ORMANDA AĞAÇ YOK'

Proje bağlantı yolunun Ballıkayalar'da 37 bin 746 metrekare orman sayılan alan ile 26 bin 943 metrekare orman sayılmayan alandan geçeceğini açıklayan bakanlık, bölgede tek bir ağaç kesilmeyeceğini belirtti.

Bakanlık cevabında, “Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamındaki otoyol Ballıkayalar Taibat Parkı'nın doğu sınırındaki (37 bin 746 metrekare ormanlık alanın) küçük bir kısmından geçecek olup, bu güzergah üzeri genelde çalı niteliğinde maki ile kaplı olduğundan Ballıkayalar Tabiat Parkı içerisinden geçecek otoyol güzergahında ağaç kesimi olmayacaktır. Ayrıca imzalanan protokol ve sözleşmeler gereğince yıllık ağaçlandırma programlarına ek olarak ağaçlandırma yapılacaktır” denildi.

TARHAN: 17 BİN AĞAÇ KESİLECEK

Konuyla ilgili açıklama yapan Tarhan, “Ballıkayalar Tabiat Parkı'nın içinden de geçen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde bölgede bulunan 17 bin ağaç kesilecek. Bakanlık ‘Ballıkaya'da ağaç kesimi yok, kesilen çalı çırpı, maki diye cevap veriyor. Sadece uydu fotoğraflarına bakarak Ballıkayalardaki orman ve ağaç tahribatını görürsünüz” dedi.