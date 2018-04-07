Bakanların görev ve yetkilerine tırpan

AKP’nin sürdürdüğü uyum çalışmalarında, yeni dönemin bakanlarının görev ve yetkilerine sınırlama getirileceği öğrenildi.

AKP’nin sürdürdüğü uyum çalışmalarında, yeni dönemin bakanlarının görev ve yetkilerine sınırlama getirileceği öğrenildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyum çalışmalarıyla ilgili gelinen noktayı aktardı.

Yazıcı, yeni bakanlar için "Şimdiki bakanlardan daha az, müsteşarlardan daha fazla yetki" çerçevesi çizmeyi tartıştıklarını aktardı.

Erdoğan, “Çalışın getirin seçenekleri, bakalım. Bir an önce tamamlayın” dedi.

Uyum çalışmalarıyla ilgili toplantı 19 Nisan’da yapılacak.