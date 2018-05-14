Bakanlar Kurulu’nun yetkileri son anda neden artırılıyor?

​Mecliste bugün görüşülmesi beklenen 25 maddelik torba yasa teklifi Bakanlar Kurulu’nun yetkilerinin artırılmasını öngörüyor. Mevcut haliyle 25 Haziran günü ortadan kalkacak bir kurulun yetkilerini ani bir düzenlemeyle artıran tasarı dikkat çekti. Tasarı kapsamı seçim rüşvetlerinin yanısıra seçimlerin ertelenmesi, kapsamlı bir sermaye kurtarma operasyonunun desteklenmesi gibi daha ‘kalıcı’ olasılıkları da düşündürüyor.

Bakanlar Kurulu mevcut haliyle 25 Haziran günü tarihe gömülecek. Oysa AKP’nin son günlerde Meclise panikle verdiği yasa tasarı ya da tekliflerinde Bakanlar Kurulu’nun yetkilerini artıracak düzenlemeler yapılıyor.

Öngörülen yetkiler, yeni karşılaşılmış ve acilen çözümlenmesi gereken sorunlarla ilgili de değil. Üstelik bir bölümü, kararlar alınması; uygulanması; usul ve esaslar belirlenmesi gibi zaman alıcı bir dizi işlemin yapılmasını gerektiriyor. Yasa birkaç gün içinde çıkarılsa bile, seçim takvimine bakılırsa Bakanlar Kurulunun bu yetkilerini kullanabilmesi pek olası görünmüyor.

SEÇİM RÜŞVETİ Mİ DAĞITILIYOR YOKSA SEÇİMLERİN ERTELENMESİ Mİ PLANLANIYOR?

Bu işlerin yetiştirilebilmesi için bütün hazırlıkların önceden yapılmış olması gerekiyor. Demek ki seçimi kazandırmakta katkısı olabilecek her kesime bir an önce yeni çıkarlar dağıtmayı düşünüyorlar. Böylelikle işlerini sıkı tutmalarını sağlayacaklar.

Bu olasılık; “ehven-i şer” olanı.

İkincisi daha kötü: İnsanın aklına ister istemez, seçimlerin ertelenmesi mi düşünülüyor? Sorusu takılıyor.

Biliyorsunuz, Anayasa Mahkemesi’nin önünde seçimlerin öne alınması kararının iptaline ilişkin bir başvuru duruyor. Hangi aşamada bilmiyoruz. Dahası, Anayasanın seçimlerin yenilenmesine yönelik kurallarının kullanılıp kullanılamayacağını bugünden kestirebilmek de kolay değil.

ÜÇ ÖNEMLİ ÖRNEK

Ahmet Aydın ile Mustafa Elitaş’ın 11 Mayıs günü Meclise verdikleri 25 maddelik torba yasa teklifinde, yukarıdaki kuşkularımızın haklı olabileceğini gösteren üç örnek yer alıyor.

Teklifte Bakanlar Kurulu’na biri altın ticareti, ikincisi KDV, üçüncüsü ise elektrik tedarikçilerine fiyat farkı verilmesi konularında düzenlemeler yapma yetkisi veriliyor.

Teklifin, 1567 sayılı değişiklik yapılmasının öngörüldüğü 1’nci maddesi kabul edilirse, Bakanlar Kurulu, altın ve benzeri değerli madenlerin ticareti, ihracı ve ithal edilmesini düzenlemek için, bağlayıcı ve kısıtlayıcı kararlar alma yetkisine kavuşacak.

KDV Yasasını ilgilendiren değişiklikle ise; ikinci sınıf tüccarlara çeşitli kolaylıklar sağlamak amacıyla getirilmiş olan “hasılat esaslı vergilendirme” yönteminden, kurumlar vergisi yükümlüsü olan sermaye şirketlerinin de yararlandırılması amaçlanıyor.

Buna göre Bakanlar Kurulu sektörler, meslek grupları ve iş hacimlerini dikkate alarak hangi sermaye şirketlerinin yararlandırılacağına karar verecek ve Maliye Bakanlığı da bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

Üçüncü değişiklik önerisi ise elektrik tedarikçilerini ilgilendiriyor. Yasalaşırsa, sözleşmelerinde fiyat farkı ödenmesi öngörülen ve fesih ya da iptal edilmemiş olan alım işlerinin 1 Ocak 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilen kısımları için fiyat farkı ödenmesi ya da kesilebilmesine ilişkin esas ve usullerin tespit etme yetkisi veriliyor.

Altın düzenlemesinin, İran’la yapılan ticarette ABD yaptırımları nedeniyle ortaya çıkabilecek zorlukları aşmaktan, Türkiye’ye yönelik herhangi bir yaptırımın gündeme gelmesi durumunda “güvence” sağlamaya büyük önem taşıyor. Merkez Bankası’nın ABD’deki altın rezervlerinin bir bölümünü Türkiye’ye taşıması, rekor düzeyde artan altın ticareti henüz tam olarak aydınlatılmamış gelişmeler. Türkiye altın rezervlerini en hızlı artıran ülkelerden biri oldu ve dünyada 29. sıradan 10. sıraya yükseldi.

Sermayeye vergi avantajı ve elektrik tedarikçilerine yönelik düzenlemeler de zorluk içinde olduğu bilinen elektrik dağıtım şirketleri, elektrik üreticileri başta olmak üzere sermaye grupları için yeni olanaklar yaratma, olası batışları önlemi amacı taşıyor gibi görünüyor.