Bakanı Sarıeroğlu: Kadınlara 400 lira çocuk bakım parası verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, kadınlara 400 lira çocuk bakım parası verileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Erzincan'da AKP Kadın Kolları Başkanlığı’nın, 5’inci Kadın Kolları Olağan Kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği verileceğini söyledi.

İŞ-KUR'UN, KURS VE PROGRAMLARINA KATILMA ŞARTI

Konuşmasında yeni bir uygulamaya geçildiğini bildiren Bakan Sarıeroğlu, 2-5 yaş arasında çocuğu olan kadınların İş-Kur’un İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim kurs ve programlarına katılmaları dâhilinde şuan verilen cep harçlığının yanı sıra artık 400 TL çocuk bakım desteği vermeye başlanacağını söyledi.

Kongrede Bakan Sarıeroğlu’nun konuşmasının ardından tek aday olan Gülseren Narbay, Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.