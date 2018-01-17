Bakan'dan cam filmi yasağıyla ilgili yeni açıklama

Araçlarda cam filmi kullanımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Bakanlık olarak görüşümüz, Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır' dedi.

Araçlarda cam filmi kullanımıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır” dedi.

'YASAĞIN KALDIRILMASINDAN YANAYIZ'

Faruk Özlü şunları kaydetti:

"Taşıt camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları (cam filmi) yapıştırılması, 18 Temmuz 1997 tarihinden beri yasaklıdır. Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik'te (AİTM) 26 Ekim 2016'da yapılan düzenleme bahse konu durumu etkilemediğinden cam filmi yasağı, ilgili mevzuat gereği halen devam etmektedir. Bakanlık olarak görüşümüz Avrupa Birliği Uyum Yasaları çerçevesinde cam filmi yasağının kaldırılmasından yanadır. Bununla birlikte, gerçekleştirilen terör saldırılarında cam filmi uygulanmış araçların etkin bir terör unsuru olarak kullanılması, yaşanan can kayıpları ve bu meselenin Emniyet Genel Müdürlüğü açısından denetim güçlüğü yaratması; söz konusu düzenlemenin başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili kamu kurumlarınca tekrar gözden geçirilmesi mecburiyetini doğurmuştur. Konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi amacıyla Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı arasındaki görüş alışverişine ve ortak teknik çalışmalara halen devam edilmektedir."

'HİÇBİR ZAMAN SERBEST OLMADI'

Bakan Özlü sözlerini şöyle tamamladı:

"Cam filmi ile ilgili trafik denetimlerine ve cezai işlemlere yasal dayanak oluşturan, trafikteki tüm araçları kapsayan ve İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin söz konusu maddesi ülkemizde öncelikle uygulanmakta olup, anılan madde gereğince araçlarda cam filmi uygulaması hiçbir zaman serbest olmamıştır. Ayrıca 21 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan AİTM yönetmeliğinde de cam filmiyle ilgili doğrudan söz konusu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtildiğinden, konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nca yürütülen mevzuat ve uygulamalarının esas alınması gerekmektedir."