Bakan Turhan 'Wikipedia açılacak mı' sorusunu yanıtladı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin 'Wikipedia açılacak mı' sorusunu yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Wikipedia'nın engellenmesine ilişkin soruya Turhan, Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerle ilgili olarak 5651 Kanun'un 8A maddesi kapsamında Wikipedia'ya içerikleri çıkarması için uyarı maili gönderildiğini, ancak içeriklerin çıkarılmaması üzerine idari tedbir uygulandığını belirtti.

Bakan Turhan, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 29 Nisan 2017 tarihli kararının onaylandığını anımsatarak, erişimin engellenmesi kararına Wikipedia tarafından yapılan itirazın da Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince 5 Mayıs 2017'de reddedildiğini bildirdi.

'ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR, WIKIPEDİA YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR'

Dosyanın itirazın esaslarının değerlendirilmesi için Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildiğini anlatan Turhan, hakimliğin itirazı esastan reddettiğini söyledi.

Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğine dikkati çeken Turhan, Wikipedia yetkilileriyle içeriklerin çıkarılması yönündeki görüşmelerin sürdüğünü vurguladı.

WHATSAPP SORUSUNA YANIT: 'BTK DENETİM GÖREVİ YAPMAKTA'

Turhan, "vatandaşların telefonda özgür konuşamadıkları, dinlendiklerini düşündükleri için WhatsApp üzerinden konuştukları" iddiasına ilişkin, mevzuata göre haklarında kovuşturma ve soruşturma bulunan kişilere yönelik katalog suçlar kapsamında adli mercilerce dinleme kararının alındığını anımsattı.

Söz konusu kararların, BTK tarafından şekil olarak denetlendiğini, usul ve yasaya uygun olmayanlara itiraz edildiğini anlatan Turhan, "BTK bu anlamda denetim görevi yapmakta, herhangi bir yasa dışı dinleme yapılmasının önüne geçmektedir. Dolayısıyla haklarında yargı kararı bulunmayan kişilerin hiçbir şekilde dinlenmesi söz konusu değildir" diye konuştu.