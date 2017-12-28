Bakan Tüfenkci son KHK'yi böyle savundu: Yarın kendini bilmez bir savcı dava açarsa...

Sivillere yargılanma muafiyeti getiren 696 sayılı KHK'yi savunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Yarın kendini bilmez bir savcı falan 'Askerin silahına, tankına el koymuşsunuz' diye dava açtığında bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler" dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi. Bakan Tüfenkci, ilk olarak Kongre ve Kültür Merkezi'nde Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin 10'uncu yıl etkinliklerine katıldı.

Bakan Tüfenkci, 696 sayılı KHK'nin ardından başlayan "sivillere yargı muafiyeti" tartışmalarına da değindi. Bakan Tüfenkci şunları söyledi:

"Son KHK'de 15 Temmuz'da sivil iradeye karşı çıkanlar, tanka topa karşı göğsünü siper edenler, tankın üstüne çıkanlar, o hainlerden silahlarını alanların yasal güvencesini sağlamak için bir madde koyduk. O gün o meydanlarda olanlar, darbeye karşı duran sivillere, daha önce biz memurlara aynı muafiyeti getirmiştik. Yargılanmama muafiyetini, şimdi KHK'yle o gün, o meydanlarda darbeci askerlere, polislere karşı göğsünü siper edenlere, ileride yargılamayla karşı karşıya kalmasınlar diye KHK'de bir hüküm koyduk. Dedik ki 'Siviller de diğer memurlar gibi yargılanmadan o gün için 15 ve 16 Temmuz için muaf olsun' diye söyledik. Kıyametler koptu. Niye kıyametler koptu? Çok çok farkı yerlere çektiler. Neredeyse sivil milisler, başka alanlara çekildi. 15 Temmuz'da göğsünü siper edenlere karşı biz görevimizi yapmak zorundayız. Yarın kendini bilmez bir savcı falan 'Askerin silahına, tankına el koymuşsunuz' diye dava açtığında bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler. Onun için biz nasıl üreticinin, çiftçinin, esnafın yanındaysak milli iradenin de milletin de yanındayız ve bize ancak millet istikamet çizer diyoruz."