Bakan Pakdemirli: Petshoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 'Petshoplarda bundan böyle kedi ve köpek satılmayacak. Hayvanları sokağa terk edenlere yaptırım uygulayacağız' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni yasayla, hayvanlara yönelik şiddet ve kasten öldürme fiillerinin, artık ‘kabahat‘ kapsamından çıkıp ‘suç‘ kapsamı haline geleceğini ve‘petshop’larda kedi ve köpek satışının yasaklanacağını açıkladı.

Konunun sadece Tarım ve Orman Bakanlığı’nı değil İçişleri ve Adalet Bakanlığı’nı da ilgilendirdiğini söyleyen Pakdemirli, yasanın en yakın zamanda çıkacağını umduğunu belirtti.

Petshoplarla ilgili de konuşan bakan, şu ifadeleri kullandı: “Biz kötü ortamlarda bu hayvanların sergilenmesini doğru bulmuyoruz. Bunların ya kataloglar ile, internet ortamından ve olabildiğince sahiplenerek olması gerektiğine inanıyoruz. Sahipli hayvanlarını da sokağa terk edenlere yaptırım uygulamayı planlıyoruz.”

ÖNCEKİ BAKAN DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Önceki Orman Bakanı Veysel Eroğlu da, 2017'nin Haziran ayında petshoplarda kedi-köpek satışının yasaklanacağını duyurmuştu.