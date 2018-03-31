Bakan Özhaseki: Kürt halkı diye tutturmuşlar, bunlara karnımız tok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddiaları ve Türkiye ile YPG arasında arabuluculuk yapabilecekleri açıklamasıyla ilgili şu yorumu yaptı: 'Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bizim bunlara karnımız tok...'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Melikgazi Katlı Kavşağı'nın açılışı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, Fransa'nın Suriye'ye asker göndereceği iddiaları ve Türkiye ile YPG arasında arabuluculuk yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi.

Özhaseki şöyle konuştu:

"Olanı biteni iyi biliyoruz. Türkiye düşmanları teröristlere önce cesaret, ardından akıl ve daha sonra da silah verdiler. Bunların boşa çıktığını görünce şimdi ‘arabulucu olalım' demeye başladılar. Bunların yanı sıra bir de Meclis'te onların ikide bir Türk ordusu silah bıraksın diyen sözcüleri var. Hangi meşru devlet, elindeki meşru gücünü lağvetmiştir? Bu Meclis'teki teröristlerin, katillerin sözcüleri onlara ‘silah bırakın boşu boşuna ölmeyin' çağrısında bulunsunlar. Kürt halkı diye tutturmuşlar. Bizim bunlara karnımız tok. Ne düşündüğümüzü gösterdik. Türkiye'ye yönelik terörist eylemler konusunda Afrin'den sonra başkaları da olacak" diye konuştu.