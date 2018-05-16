Bakan ile başkanın kârlı ortaklığı: Ne istedilerse almışlar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ortak oldukları enerji santrallerine Enerji Bakanlığı ile halef-selef oldukları belediyeden alınan izin ve onaylar, iki ortağın ne istedilerse aldıklarını ortaya koyuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yle, koltuğunu devrettiği AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in ortak sahibi oldukları enerji santrallarine Enerji Bakanlığı ve halef-selef oldukları belediyeden alınan izin ve onaylar, belediyeden birer birer geçmiş. Belediye Başkanı’nın şirketinin tescili ticaret gazetesinde yayımlanmadan santral için imar planı değişikliği belediyeye gelmiş. Bu izinlerin ardından sırasıyla bakanlıktan “lisanssız elektrik üretimi onayı” alınmış. Bakan ile belediye başkanının sahibi oldukları güneş enerji santralları (GES) birbirine 800 metre uzaklıkta bulunuyor.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre Bakan Özhaseki ile koltuğunu devrettiği Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik’in ENTAR Enerji A.Ş.’deki ortaklıkları, kurulan enerji şirketlerinin aynı adreste faaliyet gösterdiği bir süre önce resmi belgeler ışığında ortaya çıkmıştı. İki ismin ortaklığında taşların yıllar öncesinden döşenmeye başladığı da haberlere konu olmuştu. Şmdi de Enerji Bakanlığı’na bağlı TEDAŞ’tan alınan onayların, belediye meclisinde onaylanan imar planlarının belgelerine ulaşıldı.

İşte Türkiye’nin Çevre Bakanı ile koltuğunu devrettiği bir büyükşehir belediye başkanının aileleriyle birlikte sahibi oldukları enerji şirketleri için aldıkları onayların, izinlerin belgeleri:

BAŞKANIN ŞİRKETİ: AZİZİYE

Aziziye Enerji AŞ, 4 Kasım 2015 tarihinde 80 bin TL sermaye ile kuruldu. Sermayenin 62 bin TL’si Başkan Çelik ve kardeşi Sabri Çelik’e ait. 31 Kasım 2016’da şirket Mustafa Çelik’e ait Aziziye 2, Sabri Çelik’e ait Aziziye 1, Yaşar Çelik’e ait Aziziye 3 işletmeleriyle birleşme kararı aldı. Şirketin sermayesi 820 bin TL’ye yükseltildi. Başkan Çelik sermayenin 278 bin TL’sine, Sabri Çelik 282 bin TL’sine, Yaşar Çelik 230 bin TL’sine, geri kalanı da (28 bin 387 TL) diğer ortaklara ait olacak paylaştırıldı. 22 Aralık 2016’da mülkiyeti şirket ortaklarından Sabri Çelik’e ait olan “113 ada 3 parseldeki arazi” üzerine kurulan İpek Bilgisayar’a ait GES Elektrik Üretim Tesisi’nin şirkete devir alınması ile sermaye 840 bin TL’ye çıkarıldı. 13 bin 339 TL sermaye payı ile İpek Bilgisayar ortaklar arasına katıldı.

BAKANIN ŞİRKETİ: ENTAR1

ENTAR Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş., 30 Ekim 2014 tarihinde, Kayseri’de 54 bin TL sermayeli olarak kuruldu. Kurucuları Bakan Özhaseki (9 bin TL), kardeşi Hacı Mustafa Özhaseki (9 bin TL), diğer kardeşi Ali Özhaseki (9 bin TL), Başkan Çelik (9 bin TL), kardeşi Sabri Çelik (9 bin TL), Vedat Çavuşoğlu (5.400 TL) ve Fatih Şahin (3.600 TL) idi. Ortaklar sonraki genel kurullarda dönüşümlü olarak şirketin yönetimini devraldılar. 5 Kasım 2014 tarihinde, ENTAR Enerji’nin hissedar ve kurucu olduğu ENTAR1, ENTAR2, ENTAR3, ENTAR4, ENTAR5, ENTAR6, ENTAR7, ENTAR8 Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş. adlarında 8 şirket daha kuruldu. Haziran 2016’da ENTAR bu şirketlerdeki hisselerini diğer ortaklara devrederek ortaklıktan ayrıldı. ENTAR1’in tek sahibi Özhaseki, ENTAR 4’ün tek sahibi Mustafa Çelik oldu. Diğer santrallar iki ailenin üyeleri arasında paylaştırıldı. 25 Ekim 2017’deki son genel kurulda, Sabri Çelik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

BAŞKAN İÇİN JET HIZI

Kayseri’de aynı adreste faaliyet gösteren Aziziye Enerji ile ENTAR Enerji, Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Kızıldere Mahallesi’nde aynı bölgede güneş enerji santralları kurdular. Bugün itibarıyla 8 ve 4 MW olmak üzere toplam 12 MW’lık bu santrallar için Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde imar planları değişti. ENTAR Enerji’nin elektrik ürettiği, "Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 115 ada, 3 ve 42 parsel" ile AZİZİ- YE Enerji’nin elektrik ürettiği, "Pınarbaşı İlçesi, Kızıldere Mahallesi, 113 ada, 3 parsel" ile ilgili olarak seri kararlar alındı:

İlk önce 10 Ağustos 2015’te, ENTAR Enerji Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santralı kurulması için 1/5000 ölçekli nazım imar planının kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne karar verildi.

4 Kasım 2015 tarihinde kurulan Aziziye Enerji’nin kuruluş ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde, 12 Kasım 2015’te yayımlandı. Kuruluşundan sadece 5 gün sonra, gazetede ise şirketin kuruluş ilanı yayımlanmasından 3 gün önce; 9 Kasım 2015 tarihinde, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Aziziye Enerji için teklif geldi. 1/5000 ölçekli nazım imar planı yapılması talebi, tetkik ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havalesinin kabulüne karar verildi.

Bir ay sonra 14 Aralık 2015’te, Aziziye Enerji’ye ait Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Santralı kurulması için 1/5000 ölçekli nazım imar planının yapılması talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun kabulüne karar verildi.

BAKANLIKTAN SERİ ONAYLAR

Belediyedeki onayların ardından ilk önce ENTAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 GES’ler bakanlıktan onay aldı. 27 Temmuz 2015’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (TEDAŞ) ‘Lisanssız Elektrik Üretimi’ bağlantı onayını verdi. AZİZİYE 1, 2, 3, 4 GES’ler ise 6 ay sonra 12 Şubat 2016’da (TEDAŞ’tan Lisanssız Elektrik Üretimi bağlantı onaylarını aldı.

BÖLGE TARIM ARAZİSİ

Tarımsal üretim yapılan tarla vasfındaki parsellerle çevrili santralların kurulu olduğu bu parseller, Bahçelik Baraj Gölü’nün, sulama kanalının, Zamantı Irmağı’nın ve Kayseri Malatya Karayolu’nun hemen yanı başında yer alıyor. Ayrıca, Aziziye Güneş Enerji Santralı’nın güney doğusunda içinden sulama kanalının geçtiği parselde, birbirine yaklaşık 200 metre mesafede iki adet tümülüs bulunuyor. Yan parseldeki bu iki tümülüs 2016 yılında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Bölgeyi yerinde inceleyen isimlerden 2016-2017 CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Serdar Bayraktar, Kayseri’deki ticaret-siyaset ilişkisini, “Siyasilerin ticari faaliyetleri çoğu zaman hukuki ve etik sorun oluşturmaktadır. Son dönemde, bir vatandaşın aylarca, yıllarca sürecek işleri, gücü elinde bulunduran bir siyasetçi için kısa sürede çözülmektedir. Olmayacak işleri olmaktadır. Siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanıp, bu zenginlikle siyasette kendine yol açmak bir toplumsal çürümedir” sözleriyle değerlendirdi.