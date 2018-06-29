Bakan Eroğlu'dan Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

24 Haziran seçimlerini değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakması gerektiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimleri sonrasında yaptığı değerlendirmede, Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'ndan daha başarılı olduğunu söyleyerek derhal koltuğu bırakması gerektiğini iddia etti.

Eroğlu, "Bana göre Kılıçdaroğlu'nun derhal o koltuğu bırakması lazım. 9 seçimde kaybetti. Bu seferki hezimeti daha fazla" diyerek Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Eroğlu, şöyle konuştu:

"Sayın Kılıçdaroğlu 'seçimin kaybedeni AK Parti' diyor. Seçimin kaybedeni sensin ya. Hatırlarsanız her zamankinden düşük bir oy oranı aldı. Ayrıca sadece CHP değil, aynı zamanda Meral Akşener de kaybetti. Kendi partisinden daha düşük oranda oy almadı mı? Aslında bana göre Sayın Muharrem İnce CHP'den daha yüksek oy aldı. Dolayısıyla İnce, Kılıçdaroğlu'ndan bana göre çok daha başarılı. Tebrik etmek lazım. Yüzde 30 duvarını aştı. Gerçi arada çok büyük fark var ama netice itibariyle CHP açısından Muharrem İnce'nin başarısını takdir etmek lazım diye düşünüyorum."