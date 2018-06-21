Bakan açıkladı: Türkiye patates ve soğan ithal edecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, özel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin fiyatları düşürmek için patates-soğan ithal edeceğini açıkladı. Ancak patatesin taşıma maliyetinin, fiyatından fazla tutacağı öngörülüyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Türkiye'nin fiyatları düşürmek için patates soğan ithal edeceğini açıkladı.

Zeybekci, "Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktarda bir paket şeklinde olacak" diye konuştu.

Özel bir haber kanalına açıklamalarda bulunan Zeybekci, "Birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele" dedi. Soğan ve patates fiyatında yükselişe değinen Zeybekci, "Enflasyonla mücadelede çok güçlü adımlarımız olacak. Soğan-patates fiyatlarıyla ilgili aşırı oynaklık görüyoruz. Konuyla ilgili müdahalemiz başladı. Tarım Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı olarak bakıyoruz. Bu ürünlerin ithalatına müsaade edeceğiz. Soğan ve patatesin Türkiye'ye gireceği miktar ve ülke belli. Soğan, patates fiyatında spekülasyona izin vermeyiz. Genel bir müsaade şeklinde olmayacak, kısıtlı miktarda bir paket şeklinde olacak." diye konuştu.

PATATES FİYATI BİR AYDA YÜZDE 94 ARTTI

Kuru soğan ve patates fiyatlarına üreticinin zam yapmamasına rağmen iki ayda katlanarak sofraya gelmesi tartışmalara neden olmuştu.