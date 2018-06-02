Bakan açıkladı: İmar affında başvuru tarihleri belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki "imar barışı" adlı verilen imar affında 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabilecekleri, sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, imar barışını, imar alanında "son 30 yılın en önemli olayı" olarak değerlendirdi.

Geçmişte Türkiye’de 13 farklı imar affının yapıldığını, ancak bunların kalıcı bir çözüm getirmediğini belirten Özhaseki, imar barışında 13 milyon yapıyı kapsayan Yapı Kayıt Belgesi'ne vatandaşların 8 Haziran Cuma gününden itibaren başvurabilecekleri, sürenin 31 Ekim'de sona ereceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, konut affıyla ilgili soruları yanıtladı.

İmar barışı kanununun detaylarına değinen Bakan Özhaseki, vatandaşların bu düzenlemeden yararlanmak için kendi istekleriyle gelip başvuruda bulunacağını açıkladı.

Vatandaşın beyanının esas alınacağını söyleyen Bakan Özhaseki şöyle devam etti:

"Bir denetim firmasına tespit ettirmeye gerek yok. Vatandaş kendi yaptığı yerin şahıs arazisi mi yoksa hazine arazisi mi olduğunu bilir. İmara aykırı olup olmadığını da bilir. Beyan ettikten sonra altına bir tane de fotoğraf koysun, ne olduğunu bilelim. Bunu veren vatandaş konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranında parayı yatırdığı takdirde, kendisine yapı kayıt belgesini verelim. Kaçaklık durumundan, kavgalı olmaktan, cezalardan kurtulsun. Kat irtifakına geçmek isterse, iki misli bedel verdiği takdirde geçebilecek. Yıkım kararı, para cezası varsa bunlar da düşecek. Hazine üzerinde oturanlar için yapı kayıt belgesi almak esas. Müracaat ederek buranın satışını isteyebilir. Bakanlık vasıtasıyla oturduğu yer kendisine satılacak. Daha önceden Bakanlık, belediyelere devrediyor, belediye de bu alanların satışını gerçekleştiriyordu. Şimdi bu formaliteler kalkıyor, vatandaş rayiç bedel üzerinden tapuyu alabiliyor. Bu düzenlemenin imar affından farklı olan bir tarafı var. En önemli tarafı, halihazırdaki durumu biz tespit ediyoruz sadece. Bu eline geçince vatandaş, ruhsat almış gibi gidip imarda ne varsa onu yapamayacak. Ya da yıkıp aynısını yeniden inşa edemeyecek. Eğer binayı yıkıp yeniden yapmak istiyorsa, belediyeye müracaat edecek, halihazırdaki mevzuat neyse ona uygun yapacak. Belediyeden ruhsat alarak ona göre işlem yapabilecek. Burada tertemiz bir sayfa açıyoruz. Bundan sonra aynı şekilde devam edenlerle ilgili Yargıtay Genel Kurulu’nun aldığı, hapis cezalarının ertelenemeyeceği gibi bir karar var. Burada sorumluluğu olan herkes direkt olarak hapis cezası alacak. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri olarak da bunu takip edeceğiz. Bundan sonra hiç kimse aynı şekilde devam edemez. Bu milli bir servet. Her isteyen üzerine istediği yapıyı inşa edemez.”

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Bakan Özhaseki, yapı kayıt belgesine başvuruların 8 Haziran'da başlayacağını söyledi. Vatandaşların kendi rızasıyla müracaatı ve kendi beyanının esas alınacağını kaydeden Bakan Özhaseki, "Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak yapılacak. Başvuruları vatandaşlar e-devlet sistemi üzerinden takip edilecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Cuma gününden itibaren vatandaşların hem başvurularını kabul edecek, hem de bilgi ve destekte bulunacak. Başvurular 8 Haziran Cuma gününden başlayıp, 31 Ekim 2018'e kadar devam edecek" şeklinde konuştu.

İmar barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsayacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURULARDA HANGİ BELGELER İSTENECEK?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek Yapı Kayıt Belgesi için e-devlet yoluyla başvuru yapacak vatandaşlardan şu belgeler istenecek:

1) E-devlet şifresi. 2) Geçerli bir cep telefonu numarası 3) Geçerli bir e-posta adresi 4) Beyan edilecek yapının adresi 5) Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri 6) Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m2) 7) Yapıdaki konut ve işyeri sayısı 8) Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m2) (İlgili belediyesinden alınabilecektir.) 9) Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m2) 10) Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek) 11) İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi 12) Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf. (Fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır.)