Bakan açıkladı: 25 bin öğretmen atanacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 25 bin öğretmenin atanacağını açıkladı. Atamaların Eylül'de tamamlanması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz NTV’de Funda Görey’in sorularını yanıtladı. Yılmaz, “1 Eylül’de 25 bin öğretmenimizi ailemize katacağız” dedi.

Yılmaz “25 bin öğretmen ataması yapılacak. 25 bin azmış gibi geliyor. 20 bin öğretmenin mülakatı tamam. 5 bini de mülakata girecek. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül’de atamalarını tamamlayacağız” açıklaması yaptı.

Bakan Yılmaz LGS’ye ilişkin şu istatistikleri verdi:

"Sınava 971 bin 657 kişi girdi. 18 öğrencimiz tüm soruları doğru cevapladı. LGS Matematik sınavında sorular müfredatla ilişkilendirilerek soruldu. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. 2014 yılında ilk yapılan TEOG’da 10 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı. TEOG ve yeni sınav sistemini karşılaştırmak doğru olmaz. Biz öğrencilerimize olağanüstü güveniyoruz. Okullar arasında çok büyük fark yok."