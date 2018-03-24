Bahçeli'nin A takımı belli oldu

MHP 12. Olağan Kongresi'nde geçen hafta seçilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri bugün yaptıkları ilk toplantıda Başkanlık Divanı'nı belirledi.
MHP’nin yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI: Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan
GENEL SEKRETER: İsmet Büyükataman
GENEL SEKRETER YARDIMCILARI: Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya