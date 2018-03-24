Bahçeli'nin A takımı belli oldu

MHP'de kurultayın ardından Başkanlık Divanı'na giren 7 isim belli oldu.
Cumartesi, 24 Mart 2018 16:07

MHP 12. Olağan Kongresi'nde geçen hafta seçilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri bugün yaptıkları ilk toplantıda Başkanlık Divanı'nı belirledi.

MHP’nin yeni Başkanlık Divanı şu şekilde:

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI: Edip Semih Yalçın, Fethi Yıldız, Celal Adan, Emin Haluk Ayhan, Mustafa Kalaycı, Mevlüt Karakaya, Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım ve Sefer Aycan

GENEL SEKRETER: İsmet Büyükataman

GENEL SEKRETER YARDIMCILARI: Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Fatih Çetinkaya