Bahçeli'den KHK açıklaması: Gocunanlar FETÖ'nün kurşun askerleridir

Yayımlanan son KHK'yla ilgili açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Devlet Bahçeli, "Bundan gocunanlar FETÖ'nün kurşun askerleridir" yorumunda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yayımlanan ve "sivillere yargı muafiyeti getiren" 696 Sayılı KHK'yı savundu.

Bahçeli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ne var bunda? CHP niye rahatsızdır? HDP niye hoplamaktadır? İP niçin huzursuz, Barolar Birliği Başkanı neden keyifsizdir? 15 Temmuz’da milli beka zillet ve zulmet dolu saatlerde bizzat millet tarafından savunulmuştur. Bundan gocunanlar FETÖ’nün kurşun askerleridir.

15 Temmuz gecesi ve devamında; 251 kardeşimiz şehit, 2194 kardeşimiz de yaralanmıştı. İşgalin soğuk, acıklı ve alçak teşebbüsünü 80 milyon yaşamıştı. Devletin ayağa düşmemesi için kahramanlar toprağa düşmüştü. Kim, neyden bahsediyor? CHP ve yedekleri yüzsüzce nasıl konuşabiliyor?

FETÖ’ye cesaretle direnenler, darbecilere meydan okuyanlar, istilacılara vatanı dar edenler yargılansın, cezai sorumlulukları doğsun mu isteniyor? Bu soruya evet diyenler var ise bize göre vatan hainidir, FETÖ’nün uyanmış ve harekete geçmiş kripto koludur.

Devletin zora düştüğü her şart ve anda millet devreye girerek gereğini muhakkak yapmış, yapmasının önüne de hiçbir kokuşmuş ve işbirlikçi geçememiştir. 15 Temmuz ve 16 Temmuz’da Türk milleti meşru müdafaa refleksiyle zalimleri, hainleri, haşhaşileri fitnelerinde boğmuştur.

FETÖ’den hesap sormaya yanaşmayan,FETÖ’yü aklamak için kırk takla atan CHP’nin 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesini bahane ederek çıldırmış gibi korku yayması,arkasına taktığı marjinal siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla patırtı gürültü çıkarması tek kelimeyle rezalettir.

İnsanlar sokakta birbirlerinin kafasına sıkarmış, iç savaş çıkarmış, militarist bir toplum ve devlet yaratılıyormuş. 11. Cumhurbaşkanı Gül de hukuk devleti açısından muğlak ve kaygı verici buluyormuş. Ben de vehme kapılmış bu zihniyetleri endişeyle takip ediyorum.

15 Temmuz’da devletin bekası için millete tarihi bir görev düşmüştür. Ve bu görev icra edilmişken, sonucu itibariyle gelecek yıllarda doğabilecek risk, tehlike ve cezai sorumluluğun önceden bertaraf edilmesi milli şuur ve ruhun kaçınılmaz icabıdır.

OHAL kapsamında çıkarılan 696 Sayılı KHK’nin 121. Maddesinden rahatsız olmak; 251 şehide hakaret,2194 gazimize haysiyetsiz bir saldırıdır.Mezkûr bu maddenin örtülü af olarak sunulması sefil bir uydurmadır.Çünkü ortada suç yoktur, suçlu yoktur, sadece hainlerin kalkışması vardır.

Anlaşılan FETÖ hala aktif ve faaldir. Kripto damar çalışmaktadır. Korku seanslarıyla 15 Temmuz’un rövanşını almaya azmetmiş odak ve kirli mahfiller hareketlidir. Ancak bunlar yine ve bir kez daha yenilip dağıtılacaklardır.

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi tortu ve kalıntılarıyla birlikte kökten kazınasıya kadar OHAL sürmelidir. Pensilvanya lobisinin samimiyetsiz demokrasi, temelsiz özgürlük, asılsız insan hakları sözlerine aldırış edilmemeli, melanet mutlaka devrilmelidir.