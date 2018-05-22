Bahçeli, organize suç örgütü lideri Çakıcı'ya 'geçmiş olsun' heyeti gönderdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’ya tedavi gördüğü hastanede heyet göndererek geçmiş olsun dileğini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, organize suç örgütü kurmaktan hükümlü Alaattin Çakıcı’ya tedavi gördüğü hastanede heyet göndererek geçmiş olsun dileğini iletti.

Bahçeli, genel af önerisini savunurken, “Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı” demişti.

Çakıcı, Bahçeli’nin sözlerine “Ömrünü adı gibi devlete adayan Sayın Bahçeli’nin Meclis’te benimle ve arkadaşım Kürşat Yılmaz’la ilgili ayrıca tüm kader mahkumları ile ilgili söylemlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye karşılık vermişti.

Çakıcı 19 Mayıs’ta hükümlü bulunduğu Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastenesi’ne kaldırılmıştı.

Çakıcı avukatı aracılığıyla cezaevinden el yazısıyla mesaj yayınladı.

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre Bahçeli’nin, Çakıcı’nın tedavi gördüğü hastaneye Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ’u gönderdi. Baştuğ, Çakıcı’ya Bahçeli’nin geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çakıcı da avukatı Bahçeli’ye teşekkür mesajı yayınladı. Çakıcı, mesajında, “Sıhhatimle yakinen ilgilenen Sayın Devlet Bahçeli’ye kalbi teşekkürlerimi, kendileri adına gelen Ankara MHP İl Başkanı ve Yardımcısına, Kırıkkale ve Keskin’li dostlarıma, ayrıca Türkiye’deki ve yurtdışındaki tüm sevenlerime kalbi sevgilerimle, kamuoyuna saygılarımı arz ederim” dedi.