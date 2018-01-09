Bahçeli kimin cumhurbaşkanı olamayacağını açıklamıştı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha çok AKP'li olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan daha adaylığını ilan etmeden 2019'da Erdoğan'ı destekleyeceklerini duyurdu.

Bahçeli'nin bu açıklaması tartışma konusu olurken, 2014 yılında yaptığı bir konuşma yeniden gündeme geldi.

Bahçeli o konuşmasında Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı için şöyle konuşmuştu:

İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan'dan da Cumhurbaşkanı olmaz. Siyasi görüşü, fikri aidiyeti meshebi ve yöresi ne olursa olsun, ister AKP'li, ister MHP'li, ister CHP'li olsun, her vatan evladı Cumhurbaşkanı olabilir, ne var ki Erdoğan olamaz, milletin terazisi bu sikleti çekmez.

Twitter'i engelleyen, Youtube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Hukuka saldırandan, adaletten kaçandan, rüşvetçilere ve hırsızlara kol kanat gerenden Cumhurbaşkanı olmaz. Villalara balya balya dolar yığandan, kamu arazilerini zimmetine geçirenden, evdeki parayı sıfırlarken haysiyet ve inandırıcılığını da sıfıra düşürenden Cumhurbaşkanı olmaz. TSK'ya kumpas kurandan başkomutan olmaz.