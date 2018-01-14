Bahçeli camiye isim verdi: Cebelibereket Camisi...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, memleketi Osmaniye'de belediye tarafından yaptırılan camiye isim verdi. Bahçeli camiye "Cebelibereket" adını seçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye Belediyesi tarafından yaptırılan camiye "Cebelibereket Camisi" adını verdi.

Bahçeli, belediyenin yaptırdığı Tema Park’ın açılış ve temel atma törenine katılmak üzere memleketi Osmaniye’ye geldi. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediye hizmetlerini ve önümüzdeki zamanda yapılacak olan bir takım projelerle ilgili Bahçeli’ye bir brifing verdi.

Tema Park’ın arka tarafındaki boş alana yapılacak olan cami projesinde de caminin adını Bahçeli, “Cebelibereket Cami” olarak belirledi.