Bahçeli: ‘5 benzemez 5K’yi doğurur’

Bahçeli ‘Millet İttifakı 5 benzemez’, ‘K olarak aklınıza kemalizm haricinde ne geliyorsa, kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga doğurur’ dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “5 benzemez” olarak adlandırdığı, CHP, İyi Parti, SP ve DP’nin oluşturduğu “Millet İttifakı”nın “5K”ye neden olacağını, “kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga” doğuracağını söyledi.

Sabah gazetesine konuşan “Cumhur İttifakı”nın ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli Millet İttifakı’na ilişkin olarak “Zoraki bir arayışın sonucu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini, tüm kurum ve kurallarıyla en etkin ve verimli şekilde uygulanmasını düşünmeden AK Parti'nin 16 yıllık iktidarına karşı kökleşmiş öfkelerle dolu bir eyleminin sonucu. Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş ve anlamı olmayan bir çatışmadır bu. Anadolu'daki tabiriyle 5 benzemezin birbirlerine karşı suni iltifatlarla oluşturduğu Milleti Aldatma Projesi'dir” dedi. “5 benzemez”in Türkiye’yi geri vitese takma istediğini ileri süren Bahçeli, “Parlamenter sisteme dönmek için parlamentoda anayasa değişikliğini yapabilecek bir sayıya kavuşacaksınız. O sayı karşılığında talep, halk oylaması zorunluğu da doğurursa milleti tekrar geriye doğru dönüştürecek bir gafletin içine sürüklenirsiniz. Bu da Türkiye'de kriz, kaos, kutuplaşma, kargaşa, kavga yani 5 K'yi doğurur. K olarak aklına ne geliyorsa Kemalizm'in dışında hepsi var yani anlayacağınız” sözleriyle devam etti.

İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkan adayı Meral Akşener’in bir Meclis grubu varken 100 bin imza ile aday olmasının “FETÖ projesi” olduğunu söyleyen Bahçeli “FETÖ’de bir siyasi ayak aranıyor ise seçmende de bir sivil ayak aranmalı. FETÖ'nün seçmendeki ayağını harekete geçirmişlerdir. Bunların 7 Haziran'da bağımsız adaylarının 3 şehirde aldığı oylar Cumhurbaşkanı adayı olmak için toplanan imzalarla aynı. Yaklaşık 220 bin rakamı birebir aynıdır. Elimizde dosyalarımız var. Nereden hangi mahalleden geldi, onlara da baktığımız vakit bağımsız adaylara verilen oylar anlamında birebir örtüşüyor” dedi.

‘İNCE VE AKŞENER F PROJESİ’NİN ENSTRÜMANLARI’

“Bunlar da F Projesi'nin enstrümanlarıdır. Kimisi flüt çalıyor, kimisi piyano, kimisi bateri ama hepsini bir arada dinlediğiniz vakit F projesini görüyor, duyuyorsunuz zaten. Senfoni orkestrası bunlar” diyen Bahçeli, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve Akşener’in hiç “FETÖ”den bahsetmediğini vurguladı.

Anket sonuçlarına göre MHP’nin baraj altında kaldığına yönelik soruyu Bahçeli “Söylenecek söz yok. Bunu yapanlar açıkça MHP düşmanı. Partiye günlük gelen gideni görsünler, anket yaptıkları denek sayısının 3 katı her gün burada” şeklinde yanıtladı.

‘CEZAEVLERİ AFRİN’DEN DAHA TEHLİKELİ’

Bahçeli geçen hafta gündeme getirdiği af önerisine ilişkin “Terörden tutuklular için gayret göstereceğiniz yerde 235 bin gariban var cezaevinde bunlarla uğraşın dedik. Cezaevlerindekilerin belli bir oranı PKK ve FETÖ'den. Kalanları adi suçlu ve kader kurbanı. Canileri, istismarcıları ayıkladıktan sonra kalanları gözümüzün önüne getirin. Bunların büyük bir kısmı çocuk, genç. Cezaevindeki hayat, insan onuruyla pek bağdaşmayan bir hayattır. Bu zemini işledikleri takdirde Türkiye, büyük bir felakete sürüklenebilir. Gezi olaylarından çok daha korkunç ve çok daha gaddar olur. Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp FETÖ'nün, PKK'nın kurbanı haline gelir, seçime 1 hafta 10 gün kala bir talimat ile isyan başlatırlar ise ne olur? Kader kurbanı olan insanları ayıklayıp dışarı çıkartın, Türkiye biraz rahatlasın, rehabilite olsun. Bu teröristleri 2 kişilik 3 kişilik yerlerde tutuluyor, kader kurbanı olan suçluların koğuşuna birer ajanlarını gönderiyor bu teröristler ve onlar orada fitne yayıyor. Cezaevleri, Afrin'de atılan bombalardan daha tehlikeli bir bombadır” dedi.

'ERDOĞAN İLK TURDA SEÇİLİR'

Erdoğan’ın ilk turda cumhurbaşkanlığını kazanacağını söyleyen Bahçeli, Erdoğan’ı aday göstermelerinin Türk siyasi tarihi açısından “siyasi aydınlanmanın" gerçek adı olduğunu öne sürdü.

‘İNCE VE KARAMOLLAOĞLU DEMİRTAŞ’I SİYASİ SUÇLU GİBİ GÖSTERİYOR’

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş üzerinden yöneltilen soruyu Bahçeli “Kendisi terör suçlusu olduğu için tutuklu, siyasi suçtan dolayı değil. Ama hem Muharrem İnce hem Temel Karamollaoğlu, Demirtaş'ın siyasi suçlu gibi cumhurbaşkanı adayı olarak salıverilmesi ve kampanyası için dışarı çıkması gerektiğini işliyorlar sürekli. Ne dersiniz? Bu çok yanlış siyaseten, kendileri açısından felakete götürebilecek çok büyük bir hata. Türk siyasetinde böyle bir davranışı örnek alarak cumhurbaşkanlığı sistemini ve seçimini istismar etmek ve PKK'nın siyaseten güçlenmesine katkı sağlayan HDP'yi ve yanında Selahattin Demirtaş’ı öne çıkartan, bu öncülük yapanlar büyük bir yanlışın içindedirler” şeklinde yanıtladı.