Bahar Şenliği'ni iptal eden rektörlüğe TKG'den yanıt: ODTÜ boyun eğmez!

ODTÜ'den her yıl düzenlenen ve geleneksel hale gelen bahar şenlikleri, bu yıl rektörülük tarafından iptal edildi.

Türkiye Komünist Gençliği, yayımladığı açıklamada, öğrencileri mücadeleye çağırarak, "TKG, geleneksel şenliğimizin elimizden alınmasına boyun eğmeyen ODTÜ öğrencilerini şenlikleri geri almak üzere mücadeleye çağırıyor" dedi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

ODTÜ’yü ODTÜ yapan değerlerden biri olan Geleneksel ODTÜ Bahar Şenlikleri’nin otuz üçüncüsü “olanaksızlıklar” bahanesiyle iptal edilmiştir. Yıllardır çeşitli gerekçelerle içeriği kısıtlanmaya çalışılan şenliklerin, başı derde girecek diye kampüste öğrenci istemeyen rektörlük tarafından hiçbir inandırıcılığı olmayan gerekçelerle iptal edildiğinin duyurulması kimseyi şaşırtmamalıdır.

Evrim konferansının okulda yapılmasına ket vuranların, öğrenci topluluklarının faaliyetlerini engellemeye çalışması olağandır. Öğrencisinin ne hayatına, ne geleceğine sahip çıkamayanların bilim emekçileri dahil tüm çalışanlarına baskı uygulaması olağandır. Kampüste siyaset yaptırmak istemeyenlerin, sıra patronlara ve onların temsilcisi siyasetçilere geldiğinde üniversitenin tüm olanaklarını ve kürsülerini onlara açmaları normaldir.

Ancak tüm bunların normalleşmiş olması kabul edilemez! ODTÜ bunlara boyun eğmez! ODTÜ öğrencisi şenliklerine, topluluk faaliyetlerine sahip çıkacaktır. Bilimsel üretimine ket vurulmasına, bilimin piyasalaştırılmasına engel olacaktır. Yaratıcılığını ve dinamizmini bireysel kariyeri için değil, toplumun faydası için kullanmasını bilecektir.

Türkiye Komünist Gençliği, geleneksel şenliğimizin elimizden alınmasına boyun eğmeyen ODTÜ öğrencilerini şenlikleri geri almak üzere mücadeleye çağırıyor.

Bahar şenlikleri bizimdir, ODTÜ öğrencilerinindir!

Türkiye Komünist Gençliği