Bahar geldi, hacamatçılar sizi kandırmaya çalışacak, dikkat edin

Baharın gelmesiyle birlikte alerjisi olanlar modern tıp yerine hacamata yönlendirilerek kandırılmaya çalışılıyor.

AKP arkalarında ya, internet dünyasında kupa ve hacamat “tedavi”sinin hünerlerine dair envai çeşit haber dolaşıyor.

İşin ehli olduğunu iddia edenler bahar aylarında her türlü alerjinin artması münasebetiyle halkımızı bol bol hacamat yaptırmaya çağırıyorlar.

Literatürde kupa tedavisi cupping, sülükle birlikte yapılanı da wet cupping diye geçiyor. Çin tıbbı falan diye pazarlanıyor.

Antik dönemde, tıbbın ilk ortaya çıktığı milattan önce 3000’lerde kan, irin, balgam ve safranın bir denge halinde bulunduklarına, hastalıkların bu dengenin bozulması neticesinde ortaya çıktığına inanılır ve tedavi için de kan akıtılması önerilirdi.

Sülüklere biçilen maharet bu ilkel dönem tıbbının kalıntısı. Aradan geçmiş beş bin yıl, bunlar hâlâ oradalar.

Ayrıca şimdi kapitalizm zamanı, bu insanlık dışı düzen her şeyi piyasalaştırıyor, meta haline getiriyor. Birileri de bu ortamda hastaların acılarını paraya tahvil etmeye çalışıyor. Kupa ve hacamatın varsa eğer bir yararı işte bu niyette olanlaradır.

Kupanın da, hacamatın da alerjik hastalıklar, mevsimsel alerjiler üzerinde kanıtlanmış hiçbir etkisi yok.

EbscoHost isimli binlerce tıp dergisini tarayan bir arama motorunda ne kuru ne de ıslak hacamatın herhangi bir alerjik reaksiyonla ilişkisi konusunda İngilizce olarak yayımlanmış tek bir araştırma bile mevcut değil.

Yalandan korunun. Sağlığın başı bu. Bol bol değil, siz siz olun hiç kupa çektirmeyin, kendinizi sülüklere ısırttırmayın.

Para tuzağı bu işler.