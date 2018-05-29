Bağlı çalışan avukatlar tartışacak: Çare kariyerizm mi?

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu, avukatlara bir çare olarak dayatılan kariyerizmin, hem ideolojik hem de mesleki boyutlarını tartışacağı bir söyleşi düzenliyor. Söyleşi 31 Mayıs Perşembe 19.30'da İstanbul Barosu Kültür Merkezi konferans salonunda yapılacak.

İstanbul Barosu Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu, avukatlara bir çare olarak dayatılan kariyerizmin, hem ideolojik hem de mesleki boyutlarını tartışacağı bir söyleşi düzenliyor.

"Çare Kariyerizm mi?" başlıklı söyleşi Dr. öğretim üyesi Nevzat Evrim Önal ve Av. Pelin Pınar Kaya’nın katılımıyla 31 Mayıs Perşembe günü saat:19.30’da İstanbul Barosu’nun Galata’da bulunan Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşecek.

Çalışan Avukatlar Kurulu'nun söyleşiye çağrısında şöyle denildi:

Homeros’un ölümsüz eseri İlyada’da, Litai’ler (Avukatlar) şöyle anlatılır:

“Gün olur yanılır, suç işler insanlar,

Güzel adaklar, sunularla yalvarırlar,

Kurban yağlarıyla yumuşatırlar tanrıları

Ulu Zeus’un kızlarıdır Litailer

Topal, yüzleri buruşuk, gözleri şaşı

Ama güçlüdür, çevik ayaklıdır.”

Homeros MÖ. 2. yüzyılda avukatları adeta, suça karşı mücadele eden ve suça düşen insanların tanrı huzurunda savunan kişiler olarak tasvir eder.

Peki, bugün Homeros’un avukatlarla ilgili mitinden geriye ne kaldı?

Yükselen ekonomik kriz, artan avukat sayısı, avukatların niteliğindeki ciddi düşüş gibi pek çok sebep avukatlığın ekonomik ve politik yapısını değiştirmiş durumda.

Avukatlık mesleği değişiyor… Değişiyor ama değişen şeylerin üstü "daha büyük bir evim olsun, daha teknolojik eşyalarım olsun, gezmediğim ülke kalmasın, en zengin müvekkiller benim olsun, en iyi yerdeki ofis benim olsun…" denilerek kapatılıyor. Mesleğimize baktığımızda bundan daha ötesini göremiyor muyuz?

Değişen her şey gibi, avukatlar da "mesleklerinin" başka bir anlamı olduğuna dair arayış içinde… Bu anlam nedir? Bu anlam Homeros’un destanında mıdır, yoksa başka bir çıkış mümkün müdür?

Bağlı Çalışan Avukatlar Kurulu, meslekteki bu hızlı ekonomik ve ideolojik dönüşümü, bu değişimin üstünün nasıl kapatıldığını tartışmak, "Çare Kariyerizm mi" diye sormak için 31 Mayıs Perşembe günü 19.30’da İstanbul Barosu’nun Galata’da bulunan Kültür Merkezi konferans salonunda, Dr. öğretim üyesi Nevzat Evrim Önal ve Av. Pelin Pınar Kaya’nın katılımıyla bir söyleşi düzenliyor.