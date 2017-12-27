BAE'den Türkiye'ye 5 milyar dolarlık fon

İMA Group, BAE'den KMK Investment ile Türkiye'deki projelere yönelik kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık fon anlaşması imzaladı.

ABD, Hong Kong, İtalya , Lüksemburg ve Avusturya gibi ülkelerde 780 milyon avroluk fon yöneten İMA Group, Birleşik Arap Emirlikleri'nden KMK Investment ile Türkiye'deki projelere yönelik kullanılmak üzere 5 milyar dolarlık bir fon anlaşmasına imza attı.

Dünya'nın haberine göre anlaşma, İMA Group Yönetim Kurulu Başkanı Derya Bağcı ile KMK Investment Yürütme Direktörü Dr. Omar Ibrahim Khader tarafından imzalandı.

İmza töreninde konuşan Derya Bağcı, "Her iyi fikir yatırıma değer" sloganı ile yola çıktıklarını belirterek, "sektör ayrımı gözetmeksizin Türkiye'deki her projeye destek verileceğini" bildirdi.

Bağcı, bu kapsamda, eğitim, sağlık, enerji, inşaat gibi sektörlerin yer alabileceğinin altını çizerken, "Genç ve dinamik nüfusu, aktif sermayesi ve geniş yatırım yelpazesi ile yenilikçi, karlı ve fark yaratan projelere imkan sağlayan Türkiye, grubumuz için ortaklık yapabileceğimiz projeler açısından çok elverişli bir ülke" diye konuştu.

Bağcı, ayrıca Türkiye'de bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kurmak için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundukları bilgisini verdi.