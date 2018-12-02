BAA konferansları Adana'da devam ediyor: İnsan bencil midir?

Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin (BAA) konferansları, bugün Adana’da düzenlenen Nevzat Evrim Önal'ın 'İnsan Bencil midir?' başlıklı sunumu ile devam etti.

Bilim ve Aydınlanma Akademisi (BAA) tarafından düzenlenen konferanslar bugün Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Evrim Önal’ın katılımıyla Adana'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam etti.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte Önal, bencil davranışların insan doğasının bir parçası mı olduğu yoksa koşulların bir sonucu olarak mı geliştiğini ele aldı. Bencilliğin insana dair diğer özellikler gibi tarihsel bir bağlamı olduğu vurgulayan Önal, insanlığın birbirlerine karşı bencil davranışlarının tarihte sınıflı toplumların ortaya çıkışıyla birlikte geliştiğini vurguladı.

Tarih öncesinde insanın mücadelesinin doğayla olduğunu, sınıflı toplumlarda ise başlıca mücadelenin toplumsal sınıflar arasında olduğunu belirten Önal, "Tarihte ilk bencillik bireyler değil sınıflar arasında olmuştur" dedi. Daha önceki tüm toplumlardan farklı olarak, kapitalist toplumda bencilliğin yalnızca bir davranış değil, aynı zamanda toplumun ideolojik dayanaklarından biri olduğunu vurgulayan Önal, sözlerini "Burjuvazi, nasıl kendi çıkarlarını herkesin çıkarları gibi göstermeye ihtiyaç duyuyorsa, kendisinin çıkarına olan davranış kalıplarını da herkesin çıkarınaymış gibi göstermeye ihtiyaç duyar" şeklinde sürdürdü.

Kapitalizmin tarihi boyunca burjuva bilimi ve ideolojisinin temel meselelerinden birisinin bu konu olduğunu ifade eden Önal, aynı zamanda bencilliğe olan yaklaşımın da sermaye sınıfının dönemsel ihtiyaçlarını yansıttığını belirtti. Konferans, katılımcıların katkı ve sorularıyla sona erdi.