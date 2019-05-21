Aziz Yıldırım'dan 'ağaç katliamı' şikayeti

Cemile Sultan Korusu yakınında evi bulunan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, 200 ağacın kesilmesi sonrası avukatı aracılığıyla Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valiliği'ne bir şikayet dilekçesi yazdı.

İstanbul’un Üsküdar İlçesi Kandilli Mahallesi’nde bulunan Cemile Sultan Korusu’nda yaşananlar tartışma yaratmıştı. İstanbul Ticaret Odası tarafından yönetilen Cemile Sultan Korusu’nda 200’e yakın ağacın kesildiği ifade edilmişti.

Cemile Sultan Korusu yakınında evi bulunan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım konuya dair avukatı aracılığıyla, Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ve İstanbul Valiliği'ne bir şikayet dilekçesi yazdı. Yıldırım'ın verdiği dilekçede, Cemile Sultan Korusu’nda hukuka aykırı bir şekilde yapılan ağaç kesme işlemine son verilmesi talebinde bulunuldu.

Odatv'nin haberine göre, dilekçede, "Cemile Sultan Korusu’nda son 4 gündür aralıksız bir şekilde ağaçlar kesilmektedir" diye belirtilirken, "Şu ana kadar 247 tane ağaç kesilmiş olup, kesilen ağaçlar, tarihi nitelikte anıt ağaçlar olup İstanbul’da insanların nefes almasını sağlayacak nadir bir alanda bulunmaktadır" denildi.

Aziz Yıldırım'ın verdiği dilekçede, yapılan ağaç kesme işleminin hangi yetkiye dayanarak yapıldığının da sorulduğunun altı çizilirken, “İlgililer, Orman Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden izin aldıklarını beyan etmiş olmalarına rağmen herhangi bir şekilde izin yazılarını ibraz edememişlerdir” denildi.

İTO NE DEMİŞTİ

İstanbul Ticaret Odası ve İTO Vakfı Başkanı Şekib Avdagiç, konuyla ilgili olarak bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, "ağaç katliamı" gibi bir durumun olmadığı belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

"Koru sınırları içinde bulunan ağaçlarla alakalı resmî kurumlara ve birimlere müracaatta bulunulmuş, muhtelif ekipler gelerek yerinde tespitler yapmışlar; nihayetinde de Koruda yer alan bu vasıftaki ağaçları tek tek inceleyerek, yerlerini ve durumlarını belirlemişlerdir. Buna göre SADECE tehlike arz eden ağaçların, ilgili mevzuat uyarınca alandan uzaklaştırılmasına, kaldırılan ağaç sayısı kadar Boğaziçi florasına uygun fidanın dikilmesine ve çalışmaların teknik bir raporla bildirilmesine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından karar verilmiştir.

Alandan çıkarılacak tüm ağaçlar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyelerinin hazırladığı plan ve teknik rapor uyarınca tespit edilmiştir."