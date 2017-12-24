'Aziz Nesin ortalamacılıkla kavga ettiği için hâlâ yaşıyor'

Aziz Nesin, doğumunun 102. yılında Maltepe Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Aziz Nesin: Bir Aydınlanma Savaşçısı” etkinliğinde anıldı. İleri aydının ortalamacılıkla birlikte yaşayamayacağının altını çizen Mehmet Kuzulugil, Aziz Nesin'in ortalamacılıkla kavga eden bir aydın olduğunu vurguladı.

Aziz Nesin, doğumunun 102 yılında Maltepe NHKM’de düzenlenen “Aziz Nesin: Bir Aydınlanma Savaşçısı” etkinlikte anıldı.

Hikmet Yaman, Orhan Aydın, Mehmet Kuzulugil’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik, “Akıntıya Karşı: Aziz Nesin” belgeselinin gösterimiyle başladı.

"NEDEN AZİZ NESİN'LER ÇIKMIYOR?"

Söyleşide ilk konuşmayı yapan Yaman, Aziz Nesin hakkında kişisel tanıklıklarını anlatarak “12 Eylül öncesinde solcuların zaman zaman karşısında durduğu, zaman zaman yanında olduğu bir Aziz Nesin vardı. Aziz Nesin, herkes için olmanın yanında, aydınlanma mücadelesi parçası olarak var olan bir biriydi” dedi.

Yaman konuşmasının devamında, “Türkiye’de yoğun bir karanlığın sürdüğü dönemde ışık yakmaya çalışan aydınlarımız çok azdır. Ve Aziz Nesin bu aydınlardan biridir. Aziz Nesin’in şurasından burasından çekiştirmekten çok, 'Neden Aziz Nesin’ler çıkmıyor?' diye sormakta fayda var. Bugün sistem böyle aydınlarımızdan kalanları un ufak etmeye çalışıyor. Yaşadığı zor günlerde yüzü halka dönen ve içinde bulunduğu düzenle kavga etmesi sebebiyle Aziz Nesin bizim için önemli” dedi.

"SANATIN HER ALAN HAYATI DEĞİŞTİRME MÜCADELESİNİN TA KENDİSİ"

Dünya edebiyatında çok önemli insanların yaşadıkları dönemin tanıklığını yaptığını, büyük acılara katlandığının ve yalnızlaştığının altını çizen Orhan Aydın, “Aziz amcanın yaşadıklarına kardeşi, dostu olarak tanıklık ettim. Yalnızlaşan insanlar, önce kendilerine sonra ülkedeki toplumsal duruma karşı hırçınlaşırlar. Emek eksenli, dünyayı değiştirmek adına üretim yapmıyorsa eğer düzenin baskıladığı bireylerin yalnızlığı kendiliğinden çoğalır. Bir siyasal aidiyet ve birlikte davranma becerisi gösterebildiği insanlar yoksa çevresinde yalnızlaşma büyür. Türk Edebiyatında yalnızlaşmasını kendi içinde büyüten onlarca isim sayabiliriz ama kendi hep çok hisseden sanatçıların da olduğu bir ülkeyiz. Bu insanlar sistemin onları yalnızlaştırmaya çalışmasına rağmen en mutlu insanlardır. Çünkü, sanatın her alanı, hayatı değiştirme mücadelesinin ta kendisi olduğunda yaratıcıyı mutlu kılacak şeydir. İşte Aziz amca bu damarın iz sürücüsüdür” dedi.

Konuşmasının devamında Türkiye’de sanatın yalnızlığını aşmasının emek mücadelesiyle toplumsallaşmasından geçtiğini vurgulayan Aydın, Aziz Nesin’in bütün eserlerinde bu yalnızlaştırmanın üstüne gittiğini belirtti.

AZİZ NESİN ORTALAMACILIKLA KAVGA ETTİ"

Aziz Nesin’in, eserlerinde, toplumda genel kabul görmüş yanlışlar ve “ortalamacılık” ile kavga ettiğini ve bunun örgütlü sol siyaset ile arasındaki ilişkiyi belirlediğini belirten Kuzulugil, “İleri aydın, ortalamacılıkla birlikte yaşayamıyor. Örneğin Fransız Komünist Partisi'nin (FKP) yaşadığı da budur. Althusser’leri, Sartre’lerı, Aragon’ları çıkartmış bir ülkede FKP’nin aydınlarla arasındaki gerilimin nedeni, FKP’nin Sovyetik olması veya Çekoslavakya’nın Sovyet tankları tarafından, milliyetçi ve piyasacılardan kurtarılması değildi. Oradaki gerilimin kaynağı, FKP’nin ortalamacılığa yanaşmasıdır. Bunun bedeli olarak da aydının örgütlü mücadeleden uzaklaştıkça entelektüel fantaziye kaydığını görüyoruz” dedi.

Konuşmasının devamında Kuzulugil, Aziz Nesin’in Madımak Katliamı karşısında çok dik durduğunu ancak ortalamacılık sebebiyle, sosyalist soldan CHP’sine kadar herkesin Aziz Nesin’in çıkışlarını “sivri” bulduğunu söyledi.