Aziz Nesin Ankara NHKM'de anıldı: Bir aydınlanma savaşçısı...

Aziz Nesin, doğumunun 102'nci yılında çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Nesin, Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Bir Aydınlanma Savaşçısı" başlıklı etkinlikte anıldı.

Aziz Nesin, doğumunun 102'nci yılında çeşitli etkinliklerle anılmaya devam ediyor. Nesin, Ankara'da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde "Bir Aydınlanma Savaşçısı" başlıklı etkinlikte anıldı.

Yusuf Şaylan ve Orhan Gökdemir’in konuşmacı olduğu söyleşi, çok sayıda konuğun katılımıyla gerçekleşti.

Konuşmalar Yusuf Şaylan’ın Aziz Nesin’e ait olan “Ödenmeyen” adlı şiiriyle başladı.

Aziz Nesin’in aydınlanma mücadelesi içindeki yerine değinen Orhan Gökdemir, Fransız Devrimi'yle başlayıp Rus Devrimi'yle devam eden aydınlanma mücadelesinin halk tanımını yapmayı gerektirdiğini, Aziz Nesin’in de sözünü ettiği halkın, yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratmaya çalışan halk olduğunu dile getirdi. Bizim Aziz Nesin’in son dönemlerine tanık olduğumuzu söyleyen Gökdemir, ondan öğrendiğimiz çok şey olduğunu, dik durmayı, korkmamayı öğrendiğimizi dile getirdi. Aziz Nesin’in geçtiği baskı süreçlerinden bahseden Gökdemir, Marko Paşa Dergisi ve Aydınlar Bildirgesi’ne de değindi.

Sözü alan Yusuf Şaylan, "12 Eylül karanlıktı ama daha karanlık günler geliyor" diye yüksek sesle konuşan Aziz Nesin’in, toplumu aydınlatan öncü bir aydın oldugunu vurguladı.

Söyleşi aydınlanma mücadelesinin nasıl devam etmesi gerektiği hakkında yapılan konuşma ve katkılarla sonlandırıldı.

Söyleşi sonrasında yazar Orhan Gökdemir, Yazılama Yayınevi’nden çıkan “Yeni Bir Aydınlanma İçin “ adlı kitabı imzaladı.