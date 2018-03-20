Aziz Kocaoğlu kamuya ait 44 arsayı satıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Aziz Kocaoğlu, özelleştirme konusunda AKP'lileri kıskandıracak bir satışa imza atmaya hazırlanıyor. Buca'nın Tınaztepe ve Kocatepe mahallelerindeki mülkiyeti kamuya ait 44 arsayı satışa çıkarıldı. İhale 22 Mart'ta...

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Aziz Kocaoğlu, özelleştirme konusunda AKP'lileri kıskandıracak bir satışa imza atmaya hazırlanıyor.

Buca'nın Tınaztepe ve Kocatepe mahallelerindeki mülkiyeti kamuya ait 44 arsayı satışa çıkarıldı. İhale 22 Mart'ta...

Geçtiğimiz yıl Buca'daki arsalarını satma kararı İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk satışı geçen yılın Ekim ayında 37, Aralık ayında ise 36 arsayı satarak gerçekleştirmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez 43 tanesi Tınaztepe, bir tanesi de Kocatepe mahallesinde yer alan toplam 44 arsayı satışa çıkardı.

Arsaların büyük bir bölümü işgalli konumunda bulunuyor. Satış ihalesi 22 Mart'ta gerçekleşecek.