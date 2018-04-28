Azerbaycan'dan 'FETÖ' iadesi

"FETÖ" kapsamında aranan Murat Ceylan, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aranan Murat Ceylan, Azerbaycan'da yakalandı. Ceylan, Azerbaycan'da tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

İnterpol Şube Müdürlüğü kanalıyla yürütülen çalışmalar sonucunda iadesi kabul edilen Mustafa Ceylan, bugün Azerbaycan İnterpol görevlileri tarafından Atatürk Havalimanına getirildi. Ceylan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından havalimanında teslim alındı. SEGBİS'le Aksaray 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alınan Mustafa Ceylan tutuklanarak cezaevine gönderildi.