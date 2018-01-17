Ayvalık Belediyesinden 'Gezi Parkı' açıklaması

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde CHP'li belediyenin 2013 yılındaki Haziran Direnişi'nde yaşamlarını yitirenler anısına açtığı Gezi Parkı'nın çürümeye terk edildiği yönündeki haberlere belediyeden bir açıklama yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde CHP'li belediyenin 2013 yılındaki Haziran Direnişi'nde yaşamlarını yitirenler anısına açtığı Gezi Parkı'nın çürümeye terk edildiği yönündeki haberlere belediyeden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "aksaklıkların en kısa zamanda giderileceği" vurgulandı. Söz konusu parkın kapatılmayacağı ve AVM olmayacağı ifade edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2013 yılında yapılan Gezi Parkı'mızda ilk günden bu yana sadece tabelalarında bir takım eksikler vardı. Açılışa yetiştirilmek üzere aksaklıklar göz ardı edildi. 'Çürümeye Terk Edilen Park' başlığını sadece park yerine 'tabela' olarak değiştirmeniz gerektiğine inanıyoruz. Çünkü diğer tüm bölümlerin bakımı için üç yıldır bu parkta özel personel bulunmaktadır. Gezi ruhunu kullanarak bu haberi yapmak hem kuruma, hem de orada çalışan personele haksızlıktır. Gezi ruhu Ayvalık'ta ilk günkü inançla sürdürülmektedir. Biz bu aksaklıklarımızı en kısa zamanda gidereceğiz. Sizden de haber hakkında gerekliği düzenlemeyi kamuoyu bilinçlendirilmesi adına yapmanızı istemekteyiz. Kapatma söz konusu değildir. AVM olması söz konusu değildir. Büst üzerindeki yazılar düzenli olarak tahrip edilmektedir. Bu tahribin düzenli olarak yapılmasının amacını da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."