Aysever: Meşru zeminden vazgeçmeden mücadele etmek mümkün

Enver Aysever, Cumhuriyet'te yer alan bugünkü köşe yazısında ODTÜ direnişini kaleme aldı. ODTÜ Rektörü Verşan Kök'ün arayarak ODTÜ'deki olaylar hakkında bilgi verdiğini ancak aralarında geçen konuşmayı izin alamadığı için yazamadığını belirten Aysever, 'Barış dilinden, meşru zeminden vazgeçmeden mücadele etmek mümkün, gerekli! ODTÜ genleri zaten bunu uygundur' yorumunda bulundu.

Cumhuriyet yazarı Enver Aysever, bugünkü köşe yazısında öğrencilerin ODTÜ direnişine değindi. ODTÜ rektörü Verşan Kök'ün siyasi baskılara boyun eğmiş olabileceğini düşündüğünü belirten Aysever'in yazısında "Barış dilinden, meşru zeminden vazgeçmeden mücadele etmek mümkün, gerekli!" ifadeleri yer aldı.

'HAKLI TALEPLERİ 'KRİMİNALİZE' ETMEYE ÇALIŞAN BİR İKTİDAR VAR'

Ülkenin zor dönemden geçtiğini belirten Aysever, yazısında "Söz konusu ağaç, öğrenciler olunca ayrıca hassasız. Taktik olarak haklı talepleri “kriminalize” etmeye çalışan bir iktidar var. Tersi de mümkün, her toplumsal direnişi çekiştirip, biçim vermeye çalışan gruplar da olabilir. Dikkatli olmak gerek. Barış dilinden, meşru zeminden vazgeçmeden mücadele etmek mümkün, gerekli! ODTÜ genleri zaten bunu uygundur" ifadelerine yer verdi.

'İKTİDARDA GEZİ KORKUSU VAR'

Aysever, "İktidarın belleğinde Gezi derin iz bıraktığı için, belki ağaçları bekleyen çocukların böyle bir kıvılcım yaratacağı endişesi taşıyabilir" yorumunda bulundu.

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