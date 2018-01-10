Ayşen Gruda'dan 'Az daha ölüyordum' yanıtı

Sinemanın önemli isimlerinden Ayşen Gruda, hakkında açılan davaya, "Turne kapsamında Mersin'den Karadeniz'e kadar götürdüler beni. Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum" yanıtı verdi.

Usta sanatçı Ayşen Gruda, sağlık sebeplerinden dolayı başrolünde oynadığı bir tiyatro oyunundan ayrılma kararı aldı. Gruda’nın bu kararı sonrası olay mahkemeye taşındı. Sözcü'de yer alan habere göre, tiyatronun sahibi Tolga Güleryüz, 73 yaşındaki Gruda'nın sağlık problemlerini bahane ettiğini öne sürerek sanatçı hakkında 3 kuruşluk alacak davası açtı. Gruda, açılan davaya, “Turne kapsamında Mersin'den Karadeniz'e kadar götürdüler beni . Rahatsızlanıp bir hafta hastanede yattım. Zatürree teşhisi konuldu. Az daha ölüyordum” yanıtını verdi.