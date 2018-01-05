Ayşe öğretmen hakkında yeni gelişme

Sokağa çıkma yasakları döneminde Kanal D'de yayınlanan "Beyaz Show" isimli programa telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl 3 aylık hapis cezası alan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının infazı ertelendi.

Güneydoğu illerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları döneminde, Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı "Beyaz Show" isimli programa telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik’in ceza infazı ertelendi.

20 NİSAN'A ERTELENDİ

Ayşe Çelik'in avukatı karara itiraz edeceklerini söylemiş, 0-6 ay arasında bebekleri olan annelerin infazının bebek altıncı ayına gelinceye kadar cezanın ertelenebildiğine dikkat çekmişti.

Ayşe öğretmenin avukatı Mahsuni Kahraman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cezanın 20 Nisan 2018'e ertelendiğini duyurdu.