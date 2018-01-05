Ayşe öğretmen hakkında yeni gelişme

Güneydoğu illerinde uygulanan sokağa çıkma yasakları döneminde, Beyazıt Öztürk’ün sunuculuğunu yaptığı "Beyaz Show" isimli programa telefonla bağlanıp “Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik’in ceza infazı ertelendi.
20 NİSAN'A ERTELENDİ
Ayşe Çelik'in avukatı karara itiraz edeceklerini söylemiş, 0-6 ay arasında bebekleri olan annelerin infazının bebek altıncı ayına gelinceye kadar cezanın ertelenebildiğine dikkat çekmişti.
Ayşe öğretmenin avukatı Mahsuni Kahraman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, cezanın 20 Nisan 2018'e ertelendiğini duyurdu.