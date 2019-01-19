Ayrılık Çeşmesi durağı 4 Mart’a kadar kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla yapılacak test sürüşleri nedeniyle Marmaray Ayrılık Çeşmesi Durağı'nın 21 Ocak-4 Mart tarihleri arasında kapalı olacağını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gebze-Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanmakta olan kısımlarında yapılacak test sürüşleri nedeniyle Ayrılık Çeşmesi Durağı’nın 21 Ocak-4 Mart tarihleri arasında kapalı kalacağını açıkladı.

İBB’den yapılan açıklamada, test süresi boyunca Marmaray Hattı’nın 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibarıyla 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı-Ayrılık Çeşmesi arasında, 21 Ocak-4 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar-Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet vereceği belirtildi.

Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağı belirtilen açıklamada, İETT tarifelerinde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri verileceği ifade edildi.

Buna göre Avrupa Yakası'nda 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21.00’den 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Kazlıçeşme-Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Açıklamada, "Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatları Yenikapı'dan Marmaray’a uzatılarak yeni güzergahlarında hizmet verecek. Anadolu Yakası'nda ise 21 Ocak ile 4 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar-Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek" denildi.