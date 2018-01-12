AYM'den Twitter'da 'Şahin Alpay ve Mehmet Altan' açıklaması

Anayasa Mahkemesinin resmi Twitter hesabından Şahin Alpay ve Mehmet Altan'la ilgili açıklama yapıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, "FETÖ" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Altan ve Şahin Alpay’ın, “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı” ve “ifade ve basın özgürlüklerinin” ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi. AYM’nin gerekçesini yayınladığı bu kararlarla iki gazeteci için de tahliye yolu açılmıştı.

AYM, Mehmet Altan’a ayrıca 20 bin lira manevi ödenmesine de karar verdi. Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Altan hakkında da 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi. Mahkeme tahliyeye ret kararı gerekçesinde, AYM kararının Resmi Gazete'de yayımlanmaması ve AYM'nin gerekçeli kararının henüz mahkemeye ulaşmamış olmasını gösterdi.

Mahkemelerin tahliyelere ret kararı sonrasında ise AYM'nin resmi Twitter hesabından Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararlarına ilişkin kararların tam metninin AYM'nin internet sitesinde yayınlandığına dair tweetler atıldı.

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay başvurusunda başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirine ilişkin karar vermiştir. Kararın basın duyurusu ve tam metnine Mahkemenin internet sitesinden ulaşılabilir" denildi.