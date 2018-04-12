AYM'den 'cemaat' tutuklusu için 'hak ihlali' kararı

AYM, eski AYM üyesi Erdal Tercan hakkında yapılan tutukluluk incelemelerinin hakim karşısına çıkarılmadan dosya üzerinden yapılmasını, oy çokluğuyla hak ihlali saydı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, 'FETÖ' darbe girişiminin ardından tutuklanan ve meslekten çıkarılan eski Anayasa Mahkemesi üyesi Erdal Tercan’ın bireysel başvurusunu karara bağladı.

Tercan’ın, gözaltı sürecindeki bazı uygulamalar nedeniyle ayrımcılık ve temel hak ve özgürlüklerin öngörüldükleri amaç dışında sınırlandırılması ile ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddia edilmişti.

Dünkü gündem toplantısında eski üye Tercan’ın başvurusunu ele alan AYM, başvurunun tutukluluğa itiraz bölümüyle ilgili ihlal kararı verdi, diğer şikayetleri ise kabul edilemez buldu.

AYM’nin, 20 Temmuz 2016’da tutuklanan Tercan’ın, tutukluluğa itiraz başvurusunun, hakim karşısına çıkarılmadan, dosya üzerinden yapılmasını hak ihlali saydığı, özellikle 1.5 yılı geçen tutukluluklarda itirazların hakim karşısına çıkarılarak yapılması gerektiğini belirttiği öğrenildi.