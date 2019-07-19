AYM, Barış Akademisyenleri dosyasını 26 Temmuz'da görüşecek

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Prof. Dr. Füsun Üstel’in bulunduğu 10 akademisyenin bireysel başvuru dosyasını, 26 Temmuz’daki toplantısında görüşme kararı aldı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları gerekçesiyle “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılan, arasında bu nedenle halen cezaevinde bulunan Prof. Dr. Füsun Üstel’in bulunduğu 10 akademisyenin bireysel başvuru dosyasını, 26 Temmuz’daki toplantısında görüşme kararı aldı.

Cumhuriyet'yen Alican Uludağ'ın haberine göre, AYM Genel Kurulu’nun vereceği karar, “barış bildirisi” nedeniyle yargılanan 724 akademisyenin davalarını doğrudan etkileyecek. Yüksek mahkeme, ihlal kararı verirse cezaevinde olan Füsun Üstel tahliye edilecek.