Aydınlanma Hareketi'nden liseye giriş sınavı açıklaması: Bu belirsizliğe daha fazla izin verilemez!

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, liseye giriş sınavındaki belirsizliğin halen sürdüğüne dikkat çekerek, "Ya yeni bir sistem oluşturulmamıştır ya da planlanmış bir sistem vardır ve kamuoyundan gizlenmektedir. Aydınlanma Hareketi olarak BİMER kanalıyla sorduğumuz sorulara yanıt alamıyoruz" açıklaması yaptı.

Haber Merkezi