Aydınlanma Hareketi'nden liseye giriş sınavı açıklaması: Bu belirsizliğe daha fazla izin verilemez!

Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, liseye giriş sınavındaki belirsizliğin halen sürdüğüne dikkat çekerek, "Ya yeni bir sistem oluşturulmamıştır ya da planlanmış bir sistem vardır ve kamuoyundan gizlenmektedir. Aydınlanma Hareketi olarak BİMER kanalıyla sorduğumuz sorulara yanıt alamıyoruz" açıklaması yaptı.
2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk yarısı neredeyse sona erdi ve sömestr tatili kapıya dayandı. Ancak liseye giriş sınavı belirsizliği halen devam ediyor.
Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, bu belirsizliğe daha fazla izin verilemeyeceğini vurguladı.
Yeni bir sistemin oluşturulup oluşturulmadığının bile belirsiz olduğuna dikkat çeken Aydınlanma Hareketi, BİMER'e Kasım ve Aralık aylarında üç kez sorulmasına rağmen yanıt alınamadığını duyurdu.
Aydınlanma Hareketi'nin basın açıklamasından satır başları şöyle:
- Cumhurbaşkanı’nın “TEOG” açıklamasından bu yana, ya yeni bir sistem oluşturulmamıştır ya da planlanmış bir sistem vardır ve kamuoyundan gizlenmektedir. Aydınlanma Hareketi olarak BİMER kanalıyla sorduğumuz sorulara Kasım ayından bu yana aynı yanıt verilmektedir: Çalışmalar devam ediyor, kamuoyu bilgilendirilecek!
- Cumhurbaşkanı tarafından Eylül 2017’de yapılan “TEOG sınavının kaldırılması” açıklamasından kısa bir süre sonra, Kasım 2017’de Milli Eğitim Bakanı “TEOG kaldırıldı ve yerine yeni bir sistem getirildi” demişti.
- Getirildiği ileri sürülen yeni sistemle ilgili ne Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında ne de Resmi Gazete’de bir açıklama ya da düzenlemeye yer verilmedi. Yeni sistemin belli olmadığı ortaya çıktı.
- TEOG’un kaldırılması sonucunda ilk ortaya çıkan tablo, imam hatipleştirmenin önünün daha fazla açıldığı yönünde. Sınavsız seçenekle birlikte, birçok mahallede yalnızca imam hatip okulunun bulunması sebebiyle çocukların bu okullara yönlendirilmesi olacak. Bunu kabul etmeyenin önüne ise bir kamusal hak olan eğitimin “laik” versiyonunun özel okullarca para karşılığı satılması konuluyor.
- TEOG'un alternatifi konusunda Bakanlık'tan çeşitli açıklamalar yapılırken kafalar da karıştırıldı. Belirsizlik sürüyor. Öğrenciler ve veliler çaresiz beklerken MEB “çalışmaların devam ettiği”ni söylemekle yetiniyor.
- Aydınlanma Hareketi olarak konuyu yakından izliyoruz.
- TEOG'un yerine getirileceği ileri sürülen yeni sınav sistemini ve hukuki dayanağını Kasım 2017’de Başbakanlık İletişim Merkezi BİMER'e sorduk. Yanıt, “Başbakanlık İletişim Merkezine göndermiş olduğunuz mesajınız değerlendirilmiş ve bilgi edinilmiştir. Konu ile ilgili gerekli bilgiler detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Görüş ve önerileriniz ile duyarlı yaklaşımınız için teşekkür eder, esenlikler dileriz” şeklinde oldu. Daha sonra soru iki kez yinelendi. 11 Aralık 2017 tarihli BİMER yanıtı, “çalışmalar devam etmekte olup konu ile ilgili gerekli bilgiler detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır” şeklinde verildi. 29 Aralık 2017 tarihli yanıt, “konu ile ilgili gerekli bilgiler detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır” şeklinde daha kısa oldu.
- Sınav yapılıp yapılmayacağı, hangi okullara ya da kimlere nasıl yapılacağı konularında kaotik ortam sürüyor. Yarıyıl tatili yaklaşırken ortada sadece belirsizlik var.
- Süresi tanımlanamayan bu belirsizlik, dinselliğe ve paraya teslim edilmiş eğitim ve öğretimin, gericiliğin ve sermayenin çıkarlarına en uygun sisteme getirilmesi hedefine karşılık geliyor. Veli ve öğrenciler, belirsizlik içinde, maddi ve manevi sıkıntı içinde, nasıl yapılacağı belli olmayan bir sınavın hazırlığı uğraşındalar.
- Belirsizliğin giderilmesi, yeni sınav sisteminin biçimsel olarak açıklanması yetmiyor. Sınav sorularından içeriğine ve eşitsizlik yaratıp yaratmadığına kadar birçok konuda mücadele etmek, laiklik karşıtı uygulamalara, haksızlıklara ve adaletsizliklere karşı tavır almak, sermaye ve gericilik güdümündeki eğitim ve öğretim sisteminin özüne yönelmek zorunlu.
- Aydınlanma Hareketi, kapkaç yöntemiyle öğrencilerin başka belirsizliklerin içine itilmesine izin vermemek için hem bu saldırıların takipçisi olmaya hem de somut mücadele yollarını kullanmak suretiyle veli ve öğrencilerle buluşmaya ve destek olmaya devam edecektir.