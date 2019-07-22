Aydın’da makilik alanda yangın çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana doğru ilerleyen yangının nedeni henüz belirlenemedi. Havadan müdahale edilemeyen yangın olumsuz hava şartları nedeniyle daha da büyüme riski taşıyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Kırsal Toygar mahallesi ile Esenköy mahallesi arasındaki makilik alanda başladı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ulaşımın da güç olduğu yangını söndürmek için Orman Yangını söndürme ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

Nazilli, Bozdoğan ve Karacasu arasında kalan Karıncalıdağ’da bulunan büyük ormanlık alana doğru hızla ilerleyen yangını söndürmek için ekipler çalışmalarına başladı.

Ancak yangına havadan müdahale edilememesi ve havanın aşırı rüzgarlı olması yangının daha da büyüme riskini arttırıyor.