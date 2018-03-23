Ayder saldırı altında: Şimdi de kayak merkezi!

Ayder Yaylası'nın dokusu bu kez kayak merkezi projesiyle saldırı altında.

Rize'deki Ayder Yaylası'na dönük AKP'nin rant hamlelerine bir yenisi daha eklendi. Tepki çeken Yeşil Yol projesi sonrası şimdi de kayak merkezi gündemde.

Rize Çamlıhemşin Samistal, Amlakit, Yukarı Kavron ve Palovit Yaylası sınırları içerisinde tapulu 428 ada 1 parsel kayıtlı orman vasfındaki taşınmaz ile 431 ada 10, 11, 12 ve 14 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlarda belirlenen alanlarda planlanan “Ayder Kış Sporları Merkezi”nin yapım ile kira karşılığı 49 yıllığına işletmesi ihale edilecek ve proje için yeni yollar yapılacak.

BİR DE YOL

Rize İl Genel Meclisi, bölgedeki turizm potansiyeli geliştirme söyleviyle, 1 adet yolun turizm amaçlı yol düzenleme programına, 5 adet yolun yeni yol programına, 9 adet yolun bakım onarım programına alınmasına kararını verdi. İl Genel Meclisi, Ayder Kış Sporları Merkezine ulaşım için mevcut yolların bakımının yanı sıra yeni yollar da yapacak. Ayder kayak tesisi istasyon yolları için Hazindak Yaylası ve Samistal Yaylasına 10 km’lik yeni yol yapılacak.

Fındıklı ilçesi, Ardeşen Siproma Yaylası ve Fındıklı Yaylacılar Köyü 9.40 km; Çamlıhemşin ilçesi Hazindak Yaylası ve Samistal Yaylası kayak tesisi istasyon yolları için 10 km; Fındıklı ilçesi Gürcüdüzü-Arhavi bağlantısı (Yeni Yol) Çamlık Çatak Artvin Arhavi ile Yusufeli yolu için 24 km, Ihlamurlu Köyü -Yenişehitlik Aslandere Köyü yolu için 14 km; Arılı Köyü, Sulak Köyü, Ihlamurlu Köyü yolu için 10.20 km olmak üzere toplam 67.60 km yeni yol yapılma kararı verildi.

Kayak merkezi projesinde 40 kilometre boyunca mekanik bir tesis kurulacak. 10-12 kilometresi transfer hatları olacak. Diğer pistlere ulaşım ve kayak hatları oluşturulacak. 30 kilometrelik bir pist hattından 45 kilometreyi bulacak bir pist yapılması planlanıyor. Tesisin, Kaçkarların tam da omurgasına yapılması planlanan proje havalimanıyla bütünleşmiş olacağı ve dağdan dağa genişletilebileceği belirtiliyor.