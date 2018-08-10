Kapalıçarşı'daki döviz bürolarından görüş alan sozcu.com.tr'nin haberine göre, bürolar 50-100 dolardan fazla bozmakta zorlanıyor.

Kapalıçarşı'daki döviz bürolarından görüş alan sozcu.com.tr'den Derin Gökçe'nin haberine göre, bürolar 50-100 dolardan fazla bozmakta zorlanıyor.

"Kapalıçarşı bu sabah son günlerde alışık olduğu bir mesai gününe uyandı. Ayaklı borsada işlemler durdu" denilen haberde, Döviz bürolarının bir kısmının tabelalarını kapattığı belirtildi. Bazı büroların Dolar kurunu 5.35’e sabitleyerek alım yaptığı görülürken, bir döviz bürosu çalışanının, "50-100 dolar bozabiliyorum şu an, elimde TL yok" dediği kaydedildi.