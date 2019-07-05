Avrupa'da en pahalı alkollü içki sıralamasında Türkiye ikinci: Saray rejimini içenler finanse ediyor!

Türkiye, Avrupa’da alkollü içeceklerin en pahalı satıldığı ülkelerin başında geliyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkede ortalama 100 avro olan içki fiyatı, Türkiye’de 163 avro.

Türkiye, Avrupa’da en pahalı alkollü içecek satımının gerçekleştirildiği ülkeler arasında yer aldı.

Bütçedeki açığın giderek büyümesi ile dolaylı vergilerin artacağı öngörülmüş, nitekim 23 Haziran seçimlerinin ardından zamlar başlamıştı. Yapılan son değişiklikler ile sigaranın özel tüketim vergisi (ÖTV) 50 kuruş, 50 cl'lik biranın ÖTV'si 42 kuruş, 70'lik rakının ÖTV’si 7.27 lira ve 70'lik şarabın ÖTV’si 58 kuruş arttı.

Euronews'un haberine göre Türkiye’de alkollü içecekler AB ortalamasına göre yüzde 63 daha pahalı.

AB'DE 100 AVRO OLAN İÇKİ TÜRKİYE'DE 163 AVRO

Satın alma gücü baz alınarak hesaplanan verilere göre Türkiye’de alkollü içecekler fiyat düzey endeksi 163. Bu, 28 AB ülkesi genelinde 100 avro karşılığı satın alınan aynı alkollü içeçeceklerin, Türkiye'de 163 avro karşılığı Türk lirası ile satın alınabileceği anlamına geliyor. Türkiye bu alanda 37 Avrupa ülkesi içinde beşinci sırada bulunuyor. En pahalı içki 268 endeks puanı ile İzlanda’da. En ucuz ise 72 puan ile Kuzey Makedonya ve Bosna-Hersek’te.

Türkiye’nin satın alma gücü hem AB ortalamasından yüzde 35 düşük; hem de Türkiye’de alkol fiyatları AB ortalamasından yüzde 65 daha pahalı. Bu da; Türkiye’de içki fiyatlarını oldukça pahalı duruma getiriyor. Satın alma gücüne göre Türkiye 0,40 ile ikinci sırada. Bu da Avrupa’da en pahalı alkollü içkinin Arnavutluk’tan sonra Türkiye’de olduğu anlamına geliyor.

ALMANYA'DA 100 İÇKİ ALINABİLİRKEN TÜRKİYE'DE 29 İÇKİ ALABİLİYOR

Türkiye’de kişi başına GSYH ile 40 birim alkollü içecek alınabilirken Yunanistan’da 51, İsveç’te 80, İngiltere’de 81 ve Almanya’da 138 birim alkollü içki satın alınabiliyor. Yüzdelik olarak hesaplandığında ise Almanlar bu kategoride 100 birim içki satın alırken Türkiye’de vatandaşlar ancak 29 içki satın alabiliyor.