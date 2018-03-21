Avrupa Konseyi’nden 'Öcalan' raporu

Avrupa Konseyi, Abdullah Öcalan'ın cezaevi koşullarına ilişkin AKP'ye çağrıda bulundu ve bir rapor yayımladı. Raporda, fiziksel tutukluluk koşullarının gözle görülür şekilde iyileştiği belirtildi.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi tarafından (CPT) Abdullah Öcalan’ın da tutulduğu İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde düzenlenen ziyaretin raporu Strasbourg’da açıklandı.

DW Türkçe'nin haberine göre, CPT’nin AKP hükümetinin onayıyla bu sabah açıklanan ziyaret raporunda, cezaevinde aralarında Abdullah Öcalan’ın da bulunduğu dört mahkumdan hiçbirinin işkence veya kötü muamele şikayeti dile getirmediği ve "cezaevi yönetim ve personelinden düzgün muamele gördükleri” not edildi.

Raporda, Abdullah Öcalan’ın fiziksel tutukluluk koşullarının 2013 yılındaki İmralı ziyaretine oranla “gözle görülür derecede iyileştiği” belirtildi. Öcalan için üç hücrenin birleştirilip 40 metrekarelik daireye dönüştürüldüğü, bunun içinde yatak, kütüphane, masa, sandalye, kanepe ve televizyonlu bir oturma odası ile duş, lavabo ve tuvaletli bir banyonun olduğu bildirildi. Öcalan’a ayrıca 50 metrekare büyüklüğünde bir açıkhava egzersiz avlusu tahsis edildiği de belirtildi.

CPT, Öcalan'ın ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmemesi konusunda AKP'nin “İmralı’ya gidecek teknelerde teknik arıza” veya “kötü hava koşulları” gibi gerekçelerini inandırıcı bulmadığını açıkladı.