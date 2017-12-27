Avrupa Konseyi'nden KHK açıklaması

Avrupa Konseyi sözcüsü son KHK'ların endişeye neden olduğunu söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) özellikle bazı maddeleri Türkiye içinden ve dışından tepkilere neden oldu.

Söz konusu KHK'da en çok tepki çeken maddeler terör eylemlerine karşı koyan sivillere getirilen cezai muafiyet ile cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere tek tip kıyafet uygulaması.

'SON KHK'LARI İNCELİYORUZ'

Euronews'ün sorularını cevaplayan Avrupa Konseyi son KHK'lar ile bazı endişelerin oluştuğunu açıkladı. Konsey sözcüsü Daniel Holtgen on binlerce kişinin kamudan ihraç edilmesiyle ilgili Türkiye'ye KHK Komisyonu kurulmasını tavsiye ettiklerini belirterek, "Komisyonun işleyişiyle ilgili itirazların olduğunu da biliyoruz" dedi.

Son gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Holtgen, "Avrupa Konseyi bu gelişmeleri inceliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de Anayasa Mahkemesi bu itirazları kabul etmiyor. Bu yüzden hak ihlaline uğrayan kişilerin bir yasal merciye başvurabilmeleri için komisyon kurulmasını tavsiye ettik. Bu gerekli bir adımdı çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yapılmadan iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son KHK'ların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle uyumlu olup olmadıklarını incelemeye aldıklarını belirten sözcü, Avrupa Konseyi'nin kısa süre içerisinde Türk hükümetiyle bu konuda irtibata geçeceğini aktardı. Sözcü, son KHK'ları inceledikleri sırada kamudan ihraçların devam etmesinin de farklı bir sorunu beraberinde getirebileceğini ekledi.