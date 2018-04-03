Avrupa hava sahasında kilitlenme

Eurocontrol sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle Avrupa çıkışlı ve varışlı uçuşlarda gecikme ve iptaller yaşanıyor.

Airporthaber'in haberine göre, Eurocontrol'ün uçuşları düzenleyen sistemlerinde yaşanan teknik bir arızanın nedeni henüz bilinmiyor.

Arıza nedeniyle Avrupa'dan yapılacak uçuşların durdurulduğu, Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda ise iptallerin ve gecikmelerin yaşandığı kaydedildi. Mevcut arızadan İstanbul çıkışı uçuşlar da etkilenirken, özellikle Atatürk Havalimanı'ndan Avrupa'ya yapılacak uçuşlarda gecikmelerin yaşandığı belirtiliyor.

THY GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: "Avrupa sahasında hava trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli EUROCONTROL sistemlerindeki arıza sebebi ile Avrupa'ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar olmaktadır. Eurocontrol ile temasımız devam etmekte olup, seferler ile ilgili açıklamalar WEB sitemizden yapılacaktır."