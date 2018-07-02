Avrasya Tüneli'nden geçişte dolar 5,40'tan hesaplanıyor

İstanbul'da Avrasya Tüneli'yle karşıya geçip dönenler 46,60 lira ödüyor. Başta 4 dolar+KDV olarak duyurulan tünelden geçiş ücretinde dolar 5,40 TL'den hesaplanıyor. Konuyu gündeme getiren Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, 'Hizmet için yapılmıştı hani? Fakirler geçmesin, parası olmayan trafikte beklesin mi tünelin zihniyeti?' diye sordu.

İstanbul'da Avrasya Tüneli'yle karşıya geçip dönenler 46,60 lira ödüyor. Başta 4 dolar+KDV olarak duyurulan tünelden geçiş ücretinde dolar 5,40 TL'den hesaplanıyor.

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Avrasya Tüneli'ne yapılan zammı eleştirdi. Tünel işletmesinin müdürünün ifadelerini de değerlendiren Muratoğlu, "Hani hizmet için yapılmıştı?" diye sorarak, "Fakirler geçmesin, parası olmayan trafikte beklesin mi tünelin zihniyeti" dedi.

Muratoğlu'nun "Avrasya Tüneli’nde dolar 5.40 lira mı?" başlığıyla bugün (2 Temmuz 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Yılın başında Avrasya Tüneli'ne yüzde 26,5 zam yapıldı. Tepkiler gelince, erken seçim de kafalarında belirince zammı yüzde 15,66'ya çektiler. Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler. Seçim bitince ziyadesiyle yapıştırdılar zammı… Hiç itiraz edilmeseydi daha iyiydi. Bu sefer yılbaşına göre zam oranı yüzde 40'a denk geldi.

Zira tünel işletmesinin müdürü, 'Tünel ‘niş' bir ürün gibi… Trafikte asıl işine yarayanlar kullanır' demişti. Devlet 'niş' yatırım yaptırıp buna garanti verir mi? 'Damsız alamıyoruz' da deyin bari… Hizmet için yapılmıştı hani? 'Fakirler geçmesin, parası olmayan trafikte beklesin' mi tünelin zihniyeti?

Esas benim anlamadığım, bu tünelin fiyatı 4 dolar+KDV değil miydi? Öyle denilmişti. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinde KDV yüzde 8 olarak uygulanıyor. Avrasya Tüneli de aynı orana çekilmişti. Geçiş 4 dolar+KDV hesabına göre dolar 5,40 liraya mı yükseldi? Hadi, KDV yüzde 18 olsa bile dolar 4,93'te mi? Bize mi söylenmedi? Kim, neye göre bu zammı bize kilitledi?

İstanbul'da tünelle karşıya geçip dönsen 46.60 lira ödeyeceksin. Ankara'dan Kars'a trenle gitsen 47 lira vereceksin. Avrupa Yakası'na geçeceğine direkt Avrupa'ya geçsen Sofya'ya otobüs bileti 110 lira! Her gün arabanla işe gidip gelsen ayda 932 lira tünele gidecek."