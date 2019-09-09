Avrasya Araştırma: CHP yıllar sonra birinci parti

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankette CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti olarak çıktı. Ankete göre 'hukuksuzluk algısı' AKP'ye yüksek oranda oy kaybettirirken, Davutoğlu ve Babacan'ın etkisi de oy kaybında rol oynadı.

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yeni yaptıkları anketi paylaştı. Özkiraz, “1-7 Eylül tarihleri arasında yaptığımız araştırmamızdan bazı bilgiler paylaşmak istiyorum. CHP uzun yıllar sonra ilk kez birinci parti. Cumhur ittifakı hala 43-45 bandında görünmesine rağmen MHP tamamen AK Parti seçmenlerinden aldığı oylarla çok büyük yükselişte” dedi.

Kemal Özkiraz şöyle devam etti:

''AKP en başta MHP olmak üzere tüm partilere karşı oy kaybı yaşıyor. İsraf ve yolsuzluk algısı, ekonomik kriz etkisi ile birleşiyor, AK Parti hiç bir adımı ile bu oy kaybını durduramıyor. Mülteci problemi de düşüşte büyük bir etken İşsizlik ise krizin en büyük sonucu olarak etkili. İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş. 23 Haziran seçimleri bir genel seçim olsaydı aynı tepki tüm yurtta oluşacaktı. Hukuksuzluk algısı AK Parti’nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş. CHP, yerel seçim başarısının ardından oy kullanmayan seçmeni kendisine çekiyor, oy kullanmayacağım diyenler normalin 3,5 puan gerisinde ve neredeyse tamamı eski ümitsiz seçmen CHP bu grup için ilk kez ümit olmuş durumda, merkezde tek kalan CHP, İnce’nin aldığı oyu geçiyor. Merkezde kalan ve umut olan CHP, İyi Parti’nin muhafazakâr, milliyetçi bir alanda durmasının etkisi ile İyi Parti’den de oy alıyor. CHP, AK Parti’nin doğal tabanı olan esnaflardan ve beyaz yakalı AKP seçmeninden oy alıyor (%2) ancak Babacan bu oyları alabilir."

DAVUTOĞLU VE BABACAN FAKTÖRÜ…

"Ali Babacan ve Davutoglu’nu hesaba katmadan şu anki durumda CHP birinci parti AK Parti 2. parti MHP üçüncü parti HDP dördüncü parti İyi parti beşinci parti konumunda CHP ile AK Parti arasındaki fark hata payının içinde olmasına rağmen bu oy oranları büyük bir değişimi gösteriyor. Babacan kuracağı parti AK Parti’den 5-6, CHP’den 1-2 MHP’den 1, İyi partiden 2 HDP’den ise 0.5 puan kadar oy alabilir. Davutoğlu ise sadece AK Parti’den 3-4 puan kadar oy alabilir. Bu partiler ile ilgili tespitlerimiz kesin değil. Kuruluştan itibaren daha net şeyler söyleyebiliriz."

'ERDOĞAN’I ONAYLAYANLARIN ORANI % 40'

"Erdoğan’ın icraatlarını onaylayanlar ise %40 seviyesine yakın. Bu oran Cumhur ittifakı oy oranının altında. Muhalefetin doğru bir aday ile seçime katılması halinde Erdoğan’ın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor. Özet olarak CHP ve AK Parti birbirine çok yakın ama 1. parti CHP. Araştırmada kararsızlar çok yüksek. Bu kararsızların büyük kısmı son 2-3 seçimde AK Parti’ye oy vermiş seçmenler. Yani yeni olusumları bekliyor olmaları çok yüksek olasılık.

Yeni oluşumlar doğru çıkışı yakalayabilirlerse AK Parti çok daha ciddi düşüşler yaşayabilir. Gözlemlediğime göre önümüzdeki ilk seçimlerde çok daha parçalı bir meclis oluşacak. Mevcut oy oranları ile bir erken seçim ise muhtemel görünmüyor. Kararsızların arttığı, oy kullanmayacağım diyenlerin azaldığı bir ortamda iktidarın değil iktidar alternatiflerin güçlenmesi daha muhtemeldir. Araştırmamızı muhataplarına sunduktan sonra tüm detayları ile birlikte kamuoyuna açıklayacağız.”

Ali Babacan ve Davutoglu'nu hesaba katmadan şu anki durumda CHP birinci parti AKP 2. parti MHP üçüncü parti HDP dördüncü parti İyi parti beşinci parti konumunda CHP ile Akp arasındaki fark hatapayinin içinde olmasına ragmen bu oy oranları büyük bir değişimi gosteriyor ++ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019

Erdoğan'ın icraatlerini onaylayanlar ise %40 seviyesine yakın. Bu oran Cumhur ittifakı oy oranının altında. Muhalefetin doğru bir aday ile seçime katılması halinde Erdoğan'ın tekrar seçilmesi oldukça zor görünüyor ++ — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019

İstanbul seçimlerinde yaşananlar ve haksızlık yapıldığı algısı da çok büyük kırılma meydana getirmiş. 23 haziran seçimleri bir genel seçim olsaydi aynı tepki tüm yurtta olusacakti. Hukuksuzluk algısı AKP'nin her yerde oy kaybetmesine sebep olmuş. — Kemal ÖZKİRAZ (@avrasyaanket) September 9, 2019