AVM yapılmak istenen Beyazfil binasına mahkemeden durdurma kararı

Manisa’nın sembollerinden Beyazfil binasının yıkılmasına ilişkin açılan davada mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Manisa’nın sembol yapılarından olan “Beyazfil” adıyla bilinen tarihi Sosyal Sigortalar Kurumu binasının yıkılmasına ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kararda Beyazfil binasının, “Cumhuriyet dönemi mimari özelliklerini taşıdığı, imar ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülen yapılardan olduğu, kentsel SİT alanı içinde kaldığı; sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde yer aldığı” belirtilerek yıkım işlemine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Dört yıl önce bir şirkete 30 milyon liraya satılan Beyazfil binasının "birinci grup taşınmaz kültür varlığı" tescili kaldırılarak, yıkılıp yerine otel ve AVM inşa edileceği açıklanmıştı.

Manisa'ya uzun yıllar SSK, sinema salonu ve çarşı olarak hizmet veren, kentin önemli sembollerinden biri sayılan ve halkın "Beyazfil" adını verdiği binanın yıkılmaması için platformlar kurulmuş, hukuki mücadeleler verilmişti.