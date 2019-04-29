Avcılar'da 5 katlı binada çökme

Avcılar'da 5 katlı binanın giriş katındaki evinin iç duvarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, binanın genelinde risk olduğu gerekçesiyle yurttaşları tahliye etti.

Avcılar'da bulunan giriş üstü 4 katlı binanın giriş katında, yabancı uyruklu çocuklu bir ailenin kaldığı evin iç duvarında, su sızıntısı nedeniyle çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler, 34 yıllık binanın genelinde çatlaklar olduğunu belirledi. Evlerdeki yurttaşlar birer birer binadan tahliye edildi. Binanın 'riskli yapı' olarak görülmesi nedeniyle boşaltılmasına karar verildi. Bu sırada Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de riskli binanın bulunduğu çevreye emniyet şeridi çekerek yurttaşları uzaklaştırdı. Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de görevlilerden bilgiler aldığı görüldü.

